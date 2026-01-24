Slušaj vest

Internet veze odavno nisu novost, ali odluka koju je donela Selma, dvadesetšestogodišnja doktorka poreklom iz Bosne i Hercegovine, iznenadila je čak i njene najbliže. Njena priča brzo se proširila društvenim mrežama zbog neočekivanog obrta - preseljenja u malo selo u Pakistanu zbog ljubavi.

Upoznali se na platformi za igrice

Selma, koja pored bosanskohercegovačkog ima i nemačko državljanstvo, upoznala je svog sadašnjeg supruga Muhameda Akmala (22) putem popularne platforme za igrice Robloks. Njihovo prvo dopisivanje bilo je neobavezno i bez ikakvih očekivanja, ali se vrlo brzo pretvorilo u svakodnevnu komunikaciju i emotivnu povezanost. Prema Akmalovim rečima, veza se razvila brže nego što su oboje mogli da pretpostave, a odluka o braku doneta je u roku od nekoliko meseci.

Brza prosidba i odlazak u Pakistan

Mladić je ubrzo zaprosio Selmu, a ona je, nakon kraćeg razmišljanja, odlučila da prihvati ponudu i otputuje u Pakistan kako bi se venčali. Taj potez bio je iznenađenje za mnoge, s obzirom na kulturološke, jezičke i životne razlike koje su ih razdvajale.

Komunikacija bez mnogo reči

Selma je otvoreno govorila o izazovima koje su imali na početku veze, naročito kada je reč o jeziku. Akmal nije tečno govorio engleski, pa su se njihovi razgovori često svodili na kratke poruke. Ipak, ona ističe da je već tada osećala iskrenost i sigurnost u odnosu koji su gradili.

Potpuno drugačija svakodnevica

Dolaskom u Pakistan, Selma se suočila sa načinom života koji se u potpunosti razlikovao od evropskog. Seoska sredina, ručno pranje veša i sudova, priprema hrane na tradicionalan način i odsustvo mnogih savremenih pogodnosti bili su veliki šok. Vremenom se, kako kaže, prilagodila i prihvatila novu svakodnevicu kao deo svoje odluke.

Podrška porodica i cena venčanja

Prema rečima Muhameda Akmala, brak je sklopljen uz podršku obe porodice. Samo venčanje, zajedno sa Selminim putovanjem, koštalo je oko 4.5 miliona pakistanskih rupija, što je približno 13.500 američkih dolara.

Planovi za budućnost u Pakistanu

Selma navodi da namerava da ostane u Pakistanu i da se u potpunosti integriše u novu sredinu. Već je počela da uči urdu i pandžapski jezik kako bi lakše komunicirala sa porodicom supruga i ljudima u selu. Njih dvoje ističu da odnos grade na međusobnom poštovanju i razumevanju, uprkos velikim razlikama koje su ih u početku delile, kao i da zajedno planiraju budućnost.

