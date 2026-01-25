Slušaj vest

Pastirska pita je ono jelo koje se sprema u mnogim domovima, sočno meso, mekano povrće i nežni pire krompir koji sve povezuje idealni su za porodični ručak.

Tradicionalno se pravi od mlevene jagnjetine, ali verzije sa goveđim mesom takođe mogu biti izvanredne.

Anketa

Da li je Bruklin Bekam pod uticajem svoje supruge?

Bruklin Bekam, sin slavnog para Dejvida i Viktorije, pokazao je kako se priprema klasična pastirska pita u njegovoj kuhinji u Los Anđelesu. Njegov video na Instagramu brzo je privukao pažnju, ne samo ljubitelja kulinarstva, već i onih koji prate porodične spletke Bekamovih.

Anketa

Na čijoj ste strani u sukobu Bruklina Bekama i Nikole Pelc sa porodicom Bekam?

Iako je Bruklin prilagodio recept svom ukusu i koristio mleveno goveđe meso umesto jagnjetine, rezultat je i dalje izuzetno ukusan i odiše britanskim duhom.

U galeriji pogledajte fotografije Bruklina i Nikole s porodicom Bekam:

Bruklin Bekam i Nikola Pelc sa Bekamovima pre eskalacije sukoba Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, Doug Peters / PA Images / Profimedia

Sastojci:

  • 500 g mlevenog goveđeg ili jagnjećeg mesa
  • 1 veliki luk 
  • 2 šargarepe 
  • 2–3 stabljike celera
  • 2 čena belog luka
  • 2 kašike pirea od paradajza
  • 200 ml goveđe ili povrtne čorbe
  • 1 kašičica vorčester sosa
  • so, biber, sušeni timijan
  • 800 g krompira
  • 50 g putera
  • 100 ml mleka

Priprema:

1. Zagrejte tiganj i propržite mleveno meso dok ne porumeni. Dodajte luk i beli luk i dinstajte 2–3 minuta dok luk ne postane staklast.

2. Dodajte šargarepu, celer i pire od paradajza i dobro promešajte. Sipajte čorbu, dodajte sos i začinite solju, biberom i timijanom. Krčkajte na laganoj vatri 10 –1 5 minuta dok povrće ne omekša.

3. Skuvajte krompir u ljusci, zatim dodajte puter i mleko i gnječite dok ne dobijete glatku teksturu.

4. Mleveno meso i povrće stavite u posudu za pečenje. Ravnomerno rasporedite pire krompir preko mesa. Po želji napravite lagane pruge viljuškom za lepši izgled.

5. Zagrejte rernu na 200°C i pecite 20–25 minuta dok ne porumeni. Poslužite toplo, uz sveže začinsko bilje ili laganu salatu.

 Pire krompir možete obogatiti sirom ili pavlakom za još kremastiju strukturu.

 Bruklin Bekam pokazuje da čak i u modernoj kuhinji možete napraviti autentično britansko jelo sa domaćom toplinom. Pastirska pita je jednostavna za pripremu, zasitna i idealna za porodične večere ili praznične gozbe.

 Tajna savršenog ukusa je u ravnoteži mesa, povrća i kremastog pire krompira, a uz malo pažnje, vaša kuhinja postaće pravi dom britanske tradicije.

(Kurir.rs/Glossy)

Ne propustitePop kultura"Koštaće ih i do 2.000 $ po satu" Bekamovi plaćaju ogromnu cenu zbog skandala koji im je sin Bruklin napravio
Nikola Pelc, Viktoriaj Bekam, Dejvid Bekam, Bruklin Bekam
Pop kulturaInternet gori od urnebesnih mimova na račun plesa Viktorije Bekam na venčanju sina Bruklina Bekama (FOTO/VIDEO)
AI meme: Viktorija Bekam pleše na svadbi sina Bruklina Bekama
Pop kulturaBruklin Bekam bi mogao da ostane bez dinara: Odbio da potpiše ugovor s roditeljima, ali zato ženi nije smeo da kaže "ne"
Bruklin Bekam i Nikola Pelc proslavili Božić bez njegove porodice
Pop kulturaSnimak Viktorije Bekam i snaje sa zabave baca potpuno novo svetlo na žestoku svađu: Da li je Nikola bila nepristojna prema svekrvi? (VIDEO)
Viktorija Bekam i Nikola Pelc

 VIDEO: Bruklin i Nikola

Bruklin Bekam i Nikola Pelc ulaze u restoran Izvor: Kurir televizija

Da li je ovo znak da mu fali topli porodični dom i zajednički ručkovi ili samo način da majci nabije još veću tenziju i pokaže da sve može sam ili u društvu svoje supruge?

BRUKLIN BEKAM PRAVI PASTIRSKU PITUfoto: Instagram / brooklynpeltzbeckham

Pastirska pita je ono jelo koje se sprema u mnogim domovima, sočno meso, mekano povrće i nežni pire krompir koji sve povezuje idealni su za porodični ručak. 

Tradicionalno se pravi od mlevene jagnjetine, ali verzije sa goveđim mesom takođe mogu biti izvanredne.

Bruklin Bekam, sin slavnog para Dejvida i Viktorije, pokazao je kako se priprema klasična pastirska pita u njegovoj kuhinji u Los Anđelesu. Njegov video na Instagramu brzo je privukao pažnju, ne samo ljubitelja kulinarstva, već i onih koji prate porodične spletke Bekamovih.

NE PROPUSTITE

Zakleo se – ocu NIKAD neće oprostiti: Razdor Bruklina i Dejvida podseća na užasnu svađu fudbalera s njegovim tatom

Iako je Bruklin prilagodio recept svom ukusu i koristio mleveno goveđe meso umesto jagnjetine, rezultat je i dalje izuzetno ukusan i odiše britanskim duhom.

Sastojci:

  • 500 g mlevenog goveđeg ili jagnjećeg mesa
  • 1 veliki luk
  • 2 šargarepe
  • 2–3 stabljike celera
  • 2 čena belog luka
  • 2 kašike pirea od paradajza
  • 200 ml goveđe ili povrtne čorbe
  • 1 kašičica vorčester sosa 
  • so, biber, sušeni timijan
  • 800 g krompira
  • 50 g putera
  • 100 ml mleka

Priprema:

1. Zagrejte tiganj i propržite mleveno meso dok ne porumeni. Dodajte luk i beli luk i dinstajte 2–3 minuta dok luk ne postane staklast.

2. Dodajte šargarepu, celer i pire od paradajza i dobro promešajte. Sipajte čorbu, dodajte sos i začinite solju, biberom i timijanom. Krčkajte na laganoj vatri 10 –1 5 minuta dok povrće ne omekša.

3. Skuvajte krompir u ljusci, zatim dodajte puter i mleko i gnječite dok ne dobijete glatku teksturu.

4. Mleveno meso i povrće stavite u posudu za pečenje. Ravnomerno rasporedite pire krompir preko mesa. Po želji napravite lagane pruge viljuškom za lepši izgled.

5. Zagrejte rernu na 200°C i pecite 20–25 minuta dok ne porumeni. Poslužite toplo, uz sveže začinsko bilje ili laganu salatu.

Pire krompir možete obogatiti sirom ili pavlakom za još kremastiju strukturu.

Bruklin Bekam pokazuje da čak i u modernoj kuhinji možete napraviti autentično britansko jelo sa domaćom toplinom. Pastirska pita je jednostavna za pripremu, zasitna i idealna za porodične večere ili praznične gozbe.

Tajna savršenog ukusa je u ravnoteži mesa, povrća i kremastog pire krompira, a uz malo pažnje, vaša kuhinja postaće pravi dom britanske tradicije.