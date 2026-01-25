kao da se ništa nije desilo

Pastirska pita je ono jelo koje se sprema u mnogim domovima, sočno meso, mekano povrće i nežni pire krompir koji sve povezuje idealni su za porodični ručak.

Tradicionalno se pravi od mlevene jagnjetine, ali verzije sa goveđim mesom takođe mogu biti izvanredne.

Bruklin Bekam, sin slavnog para Dejvida i Viktorije, pokazao je kako se priprema klasična pastirska pita u njegovoj kuhinji u Los Anđelesu. Njegov video na Instagramu brzo je privukao pažnju, ne samo ljubitelja kulinarstva, već i onih koji prate porodične spletke Bekamovih.

Iako je Bruklin prilagodio recept svom ukusu i koristio mleveno goveđe meso umesto jagnjetine, rezultat je i dalje izuzetno ukusan i odiše britanskim duhom.

Sastojci:

500 g mlevenog goveđeg ili jagnjećeg mesa

1 veliki luk

2 šargarepe

2–3 stabljike celera

2 čena belog luka

2 kašike pirea od paradajza

200 ml goveđe ili povrtne čorbe

1 kašičica vorčester sosa

so, biber, sušeni timijan

800 g krompira

50 g putera

100 ml mleka

Priprema:

1. Zagrejte tiganj i propržite mleveno meso dok ne porumeni. Dodajte luk i beli luk i dinstajte 2–3 minuta dok luk ne postane staklast.

2. Dodajte šargarepu, celer i pire od paradajza i dobro promešajte. Sipajte čorbu, dodajte sos i začinite solju, biberom i timijanom. Krčkajte na laganoj vatri 10 –1 5 minuta dok povrće ne omekša.

3. Skuvajte krompir u ljusci, zatim dodajte puter i mleko i gnječite dok ne dobijete glatku teksturu.

4. Mleveno meso i povrće stavite u posudu za pečenje. Ravnomerno rasporedite pire krompir preko mesa. Po želji napravite lagane pruge viljuškom za lepši izgled.

5. Zagrejte rernu na 200°C i pecite 20–25 minuta dok ne porumeni. Poslužite toplo, uz sveže začinsko bilje ili laganu salatu.

Pire krompir možete obogatiti sirom ili pavlakom za još kremastiju strukturu.

Bruklin Bekam pokazuje da čak i u modernoj kuhinji možete napraviti autentično britansko jelo sa domaćom toplinom. Pastirska pita je jednostavna za pripremu, zasitna i idealna za porodične večere ili praznične gozbe.

Tajna savršenog ukusa je u ravnoteži mesa, povrća i kremastog pire krompira, a uz malo pažnje, vaša kuhinja postaće pravi dom britanske tradicije.

Da li je ovo znak da mu fali topli porodični dom i zajednički ručkovi ili samo način da majci nabije još veću tenziju i pokaže da sve može sam ili u društvu svoje supruge?

MOGLO BI VAS ZANIMATI U SRBIJI ODOBRENA SREDTVA ZA PODELU BESPLATNOG KOLAGENA! Evo gde ga možete preuzeti...

Otkrij naš top izbor za popust od četvrtka.

NE PROPUSTITE Zakleo se – ocu NIKAD neće oprostiti: Razdor Bruklina i Dejvida podseća na užasnu svađu fudbalera s njegovim tatom

