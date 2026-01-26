Punjene paprike su jedno od domaćih kuvanih jela . Jednostavno se pravi, a može se jesti tokom cele sezone. Donosimo vam recept za najsočnije punjene paprike. Evo kako da ih napravite.

Priprema:

Propržite sitno seckani crni luk, dodajte meso i pirinač (neko ga prethodno obari), začine i jaje, pa sjedinite smesu. Očišćene paprike napunite smesom, ali ne pretrpavajte, i zatvorite kriškama paradajza. Ređajte paprike u šerpu, prelijte vodom i kuvanim paradajzom (da ogreznu). Kuvajte poklopljeno na laganoj vatri oko 60 minuta. Na malo ulja propržite brašno i alevu papriku, dodajte paradajz sos i prelijte preko paprika pred kraj kuvanja. Paprike se mogu peći i u rerni na 200°C oko sat vremena. Služite uz pire krompir.