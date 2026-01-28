Slušaj vest

Ove domaće lepinjice prave se od jednostavnih sastojaka koje već imaš u kući, a uspevaju čak i ako nisi iskusan u testu. Idealne su za doručak, večeru ili užinu, a najbolji deo je što se slažu uz sve - sir, kajmak, ajvar, med ili džem.

Sastojci (za 10-12 lepinjica)

500 g brašna (tip 400)

1 kesica suvog kvasca (7 g) ili 20 g svežeg

1 kašičica šećera

1,5 kašičica soli

250 ml mlakog mleka (može pola mleko pola voda)

50 ml ulja

1 jaje (opciono, ali budu bogatije)

2 kašike kisele pavlake ili jogurta (tajna mekosti)

još malo brašna za posipanje

Za premaz (da budu sjajne i mirisne)

1 žumance + 1 kašika mleka

(ili samo malo ulja ako ne koristiš jaje)

Priprema:

1. Aktivirajte kvasac: U mlako mleko dodajte šećer, kvasac i 1 kašiku brašna. Promućkajte i ostavite 10 minuta da zapeni.

2. Zamesite testo: U veću posudu sipajte brašno, dodajte so, pa ubacite nadošli kvasac, ulje, jaje (ako koristite), pavlaku/jogurt

3. Umestite testo 7 do10 minuta da bude glatko i mekano.

4. Ako lepi, dodajte po malo brašna, ali nemojte da bude tvrdo - od mekšeg testa biće i mekše lepinjice.

5. Pokrijte krpom i ostavite na toplom 45-60 min, dok se ne udvostruči.

6. Formiraj lepinjice: Testo podelite na 10-12 loptica. Svaku malo spljoštite rukama, napravite par rupica prstima, pa pospite malo brašna odozgo

7. Ređajte na pleh sa papirom i ostavite razmak. Pokrijte i ostavite još 15–20 minuta da “odmore”. Ovo je važno jer ih učini vazdušastim.

8. Premažite žumancetom i mlekom, pospite susamom. Pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 15-18 minuta dok ne porumene.

9. Bakina fora za još mekše lepinjice: Kada ih izvatite iz rerne, odmah ih premažite puterom ili uljem. Pokrijte krpom i ostavite 10 minuta.

