Fenomen poznat kao Tyndallov efekat objašnjava zašto i nebo i more izgledaju plavo, iako su zapravo bezbojni. Isti proces dešava se i u plavim očima. Prema rečima doktorke Davinije Biver sa Univerziteta Bond u Australiji, sve se svodi na melanin, supstancu koja određuje boju kože i kose.

„Braon oči sadrže veliku količinu melanina koji apsorbuje svetlost i čini ih tamnijim. Plave oči imaju vrlo malo melanina. U njima se kratki talasi svetlosti, poput plave, rasipaju mnogo efikasnije od dužih talasa, poput crvenih ili žutih. Zbog male koncentracije melanina, manje svetlosti se apsorbuje i plava boja dominira onim što mi opažamo.“

Điđi Hadid na Met Gali 2025 Foto: Matt Baron / Shutterstock Editorial / Profimedia

Drugim rečima, plava nijansa nije rezultat pigmenta, već interakcije svetlosti sa strukturom oka.

Retke nijanse i tajna nasledstva

Zelene oči su retke jer nastaju kao kombinacija niskih, ali ne i ekstremno niskih nivoa melanina i specifičnog načina na koji se svetlost raspršuje.

Anđelina Džoli Foto: DGP/imageSPACE / imago stock&people / Profimedia

Oči boje lešnika su još kompleksnije zbog nejednake raspodele melanina u šarenici, one mogu izgledati različito u zavisnosti od osvetljenja, stvarajući pravi „mozaik“ boja.

Dugo se verovalo da je za boju očiju odgovoran jedan gen, ali naučnici sada znaju da ih je uključen čitav niz. Upravo zato deca u istoj porodici mogu imati potpuno različite boje očiju pa čak i da dvoje roditelja sa plavim očima dobiju dete sa zelenim ili svetlosmeđim očima.

Megan Foks Foto: Profimedia

Mnoge bebe, naročito evropskog porekla, rađaju se sa plavim ili sivim očima. To je zato što su nivoi melanina u ranom uzrastu niski. Tokom prvih nekoliko godina, kako se pigment nagomilava, boja očiju se može promeniti u zelenu ili braon.

Kod odraslih, boja očiju uglavnom ostaje stabilna, ali može delovati drugačije u zavisnosti od svetlosti ili boje odeće. Trajne promene su retke, ali mogu nastati sa godinama ili usled određenih zdravstvenih stanja.

Kada oči nisu iste boje

Neki ljudi imaju heterohromiju- jedno oko različite boje od drugog. To može biti genetsko, posledica povrede ili povezano sa određenim zdravstvenim stanjima.

Dejvid Bouvi Foto: Youtube Printscreen

Poznati primer bio je muzičar Dejvid Bouvi, čije su oči izgledale kao da su različite boje zbog trajno raširene zenice posle nesreće.

Sličan efekat imaju i poznate glumice poput Kejt Bosvort i Mile Kunis, koje imaju prirodnu heterohromiju.

(Kurir.rs/Žena)

