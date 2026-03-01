Slušaj vest

Zimski meseci posebno iscrpljuju kožu ruku. Hladnoća, vetar, suv vazduh i učestalo pranje skidaju prirodnu zaštitu, zbog čega ruke postaju suve, grube i sklone pucanju. Ipak, uz nekoliko pravilnih navika, ovaj problem može se značajno ublažiti, pa čak i potpuno sprečiti.

Tokom zime ključnu ulogu ima kvalitetna krema za ruke. Preporučuju se bogatije formule sa glicerinom, pantenolom, shea puterom, ureom ili prirodnim uljima poput bademovog i maslinovog, jer pomažu koži da zadrži vlagu i brže se obnovi. Kremu je najbolje nanositi više puta dnevno, naročito posle pranja ruku i pre izlaska napolje. Večernja rutina sa debljim slojem kreme i pamučnim rukavicama može doneti vidljive rezultate već narednog jutra.

Dodatnu negu pružaju maske za ruke koje se lako pripremaju kod kuće. Kombinacija maslinovog ulja i meda dubinski hrani kožu i pomaže kod sitnih oštećenja, dok maska od banane i jogurta vraća mekoću i elastičnost. Dovoljno je desetak minuta da ruke izgledaju znatno negovanije.

Nega ruku

Rukavice nisu samo modni detalj, već važna zaštita. Izlaganje hladnoći bez njih dodatno isušuje kožu i može izazvati crvenilo i pucanje. Topli modeli za spoljašnju upotrebu, kao i pamučne rukavice tokom kućnih poslova, pomažu u očuvanju kože.

Važno je obratiti pažnju i na temperaturu vode. Iako vrela voda prija zimi, ona uklanja prirodna ulja sa kože, pa je bolje koristiti mlaku vodu i blage sapune bez alkohola.

Suve ruke mogu biti i znak dehidratacije organizma. Redovan unos vode i toplih napitaka doprinosi ne samo boljem zdravlju, već i lepšem izgledu kože.

Nega ruku tokom zime ne zahteva mnogo vremena, ali zahteva upornost. Uz nekoliko jednostavnih koraka, ruke mogu ostati meke, zdrave i negovane i u najhladnijem delu godine.

