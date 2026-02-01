Slušaj vest

Venčanje u Vanaki, na Novom Zelandu, postalo je viralno na društvenim mrežama zbog bizarnog obrta tradicionalnog bacanja buketa. Mlada Ejmi Hjum Simpson (32) je planirala trenutak kada će devojke pokušati da uhvate bidermajer, ali njena kuma, Džas Bela (32), imao je potpuno drugačiji plan.

Dok su je drugi prijatelji čekali, Džas je namerno ostala podalje, ne pokazujući želju da uhvati bidemajer. „Znala je da će sve njene drugarice napraviti veliku galamu i napraviti veliku stvar od toga“, objasnila je Ejmi.

Ali sudbina je imala svoj plan – bidermajer, kao da je imao svoj kompas, sleteo je direktno u pravcu kume Džas. U poslednjem trenutku, Džas je reagovala brže od samog buketa, čučnuo je i pomerio se u stranu, izbegavajući ga u poslednjem trenutku.

„Svi koji su to videli prasnuli su u smeh“, prisetila se Ejmi. „Nisam ni znala šta se dogodilo jer sam bila okrenuta. Srećom, neko je to snimio i kasnije mi pokazao.“

Trenutak je brzo postao viralan. Krajem decembra, Ejmi je objavila snimak na TikToku, gde je video skupio oko 850.000 pregleda i 150.000 lajkova. U natpisu je šarmantno napisala:

„Kada tvoj kuma još nije spremna da bude mlada“

i dodala:

„I kako sam ga bacila svom snagom, haha!“

