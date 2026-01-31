Slušaj vest

Gvinet Li, jedna od najpoznatijih profesionalnih ljubavnica na svetu, otvoreno je progovorila o izazovima i neočekivanim situacijama koje doživljava kada je supruge njenih bogatih ljubavnika uhvate na delu. Iako se mnogi susreti završavaju suzama i ljutnjom, ona otkriva da postoje i šokantno drugačiji ishodi.

Ova 53-godišnjakinja, koja vodi luksuzan život zahvaljujući svojim imućnim partnerima, često dobija skupe poklone – od putovanja u inostranstvo vrednih 5.000 funti do potpuno novih automobila. Međutim, jedan susret zauvek će pamtiti.

Kada je žena muža iznenadila pozivom

Jedna supruga došla je do muževljevog telefona i otkrila skupe kupovine koje je imao za Gvinet. Očekujući ljutiti poziv, ljubavnica se šokirala kada je sve završilo sasvim drugačije.

– Mislila sam da će me otrovati ili napasti, ali bila je uzbuđena. Izgledala sam kao njena mlađa verzija i na kraju smo imale trojku sa njenim mužem. Bilo je potpuno ludo. Kasnije sam ih ponovo videla, a sada me oboje smatraju "njihovom devojkom". Zaista smešan obrt s obzirom na ono što sam očekivala - otkrila je Gvenet za Dejli Mejl.

Više puta na meti supruga

Kako kaže, ovo nije bio jedini put da je bila uhvaćena.

– Kontaktirala me je jedna žena u vezi sa muškarcem s kojim sam samo razmenjivala poruke nekoliko meseci. Nikada ga nisam upoznala. Bila je izuzetno ljubazna, puna poštovanja i zahvalila mi se na iskrenosti. Kasnije sam saznala da sam bila treća žena koju je zvala, ali ostale nisu bile tako fine prema njoj - prisetila se Gvinet.

Luksuzan život i skupi pokloni

Profesionalna ljubavnica, koja živi na relaciji Kalifornija – London, priznaje da uživa u luksuzu koji joj omogućavaju njeni bogati i moćni partneri. Svi oni imaju supruge kod kuće, ali to ih ne sprečava da je obasipaju skupim poklonima. Ipak, Gvinet ističe da njen način života ima i mračnu stranu – česte neprijatne razgovore i sukobe sa prevarenim ženama.

– Neke žene reaguju ljutito, druge me pokušavaju uključiti nudeći trojke, dok ima i onih koje uopšte ne mare. Sve dok i dalje dobijaju novac, poklone i mogu da zadrže svoj Rendž Rover, njima je sve u redu - zaključuje Gvinet.

