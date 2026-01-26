Slušaj vest

Ako ste primetili da se stakla u vašem stanu stalno magle, da "plaču" ili da se po okvirima skuplja voda i tamni tragovi, niste jedini. Tokom hladnijih dana,kondenzacija je čest pokazatelj da je vlažnost u prostoru previsoka i da se voda skuplja na najhladnijim površinama - obično na prozorima.

Iako ovaj problem nije ozbiljan u početku, dugotrajno zadržavanje vlage može oštetiti staklo, silikone, drvo i zidove, pa ga je najbolje ne zanemarivati.

Kako nastaje kondenzacija?

Kako se rešiti vlažnih prozora? Foto: Graham Corney / Alamy / Profimedia

Kondenzacija se javlja kada topao, vlažan vazduh iz stana naiđe na hladnu površinu stakla ili okvira. Višak vlage tada prelazi u kapljice vode. Ako se ovo često dešava, posledice nisu samo estetske: mogu se pojaviti neprijatni mirisi, buđ i oštećenja materijala. Kondenzacija je znak da je vazduh u stanu verovatno previše vlažan.

So i lovor - jednostavan trik protiv vlage

Jedan popularan, jeftin i praktičan način da ublažite kondenzaciju je posuda sa solju i lovorovim listom. Iako ovo nije rešenje za celokupni problem vlage u stanu, može pomoći na mestima gde se voda najviše skuplja - obično na prozorskim daskama.

Kako so upija vlagu

Kuhinjska ili morska so može delimično upiti vodenu paru, ali samo u određenim uslovima i lokalno. Kada je relativna vlažnost vazduha visoka, so može da se nakvasi i stvori zgrudvanu masu. To znači da ne treba očekivati da će so ukloniti vlagu iz celog stana, ali može biti korisna tamo gde je najkritičnije.

Kako se rešiti vlažnih prozora? Foto: Ingram Publishing, Ingram Publishing / Alamy / Profimedia

Uloga lovorovog lista

Dodavanje lovorovog lista ima dvostruku svrhu: aromatičan miris osvežava prostor oko prozora, dok eterična ulja lovora mogu delimično sprečiti razvoj buđi. Iako lovor nije lek protiv vlage, predstavlja praktičan dodatak u borbi sa kondenzacijom.

Priprema posude sa solju i lovorom

Ovaj trik je jednostavan i brz:

Uzmite plitku posudu i sipajte 3–5 kašika soli.

Dodajte 1–2 lovorova lista, blago ih usitnite prstima da puste miris.

Postavite posudu na prozorsku dasku, na mesto gde se kondenzacija najviše javlja.

Proveravajte jednom nedeljno – ako se so nakvasi i zgrudva, možete je osušiti u rerni i ponovo koristiti ili zameniti novom.

Kako se rešiti vlažnih prozora? Foto: Shutterstock

Mnogi koriste ovaj trik i kao "mini test" vlage: ako se so brzo zgrudva, to je znak da je vlažnost u toj prostoriji previsoka.

Navike koje zaista smanjuju vlagu Posuda sa solju i lovorom može biti korisna, ali pravi rezultat dolazi od rešavanja uzroka vlage.

Nakon što se staklo nakvasi, obrišite ga i posebno pazite na rubove i dasku.

Nemojte dozvoliti da voda stoji duže od jednog do dva dana – što se prozor brže osuši, manja je šansa za tamne naslage i buđ.

U kuhinji koristite poklopce tokom kuvanja i uključite aspirator.

U kupatilu provetravajte intenzivno i kratko nakon tuširanja.

Idealna vlažnost u stanu je 30–50%, a nikako ne prelazite 60%. Kada trik sa solju nije dovoljan

Kako se rešiti vlažnih prozora? Foto: Shutterstock

Ako se vlaga javlja tokom cele godine, buđ se stalno pojavljuje ili su zidovi vlažni, posuda sa solju neće rešiti problem. U tim slučajevima su potrebni ozbiljniji koraci: bolje provetravanje, provera izolacije i prozora, eventualno stručna intervencija.

Trik sa posudom soli i lovorovim listom nije magija, ali može biti koristan mali korak tamo gde se kondenzacija najviše javlja. Najvažnije je koristiti ga kao signal - ako se so brzo zgrudva, vreme je za jače provetravanje i brže sušenje prozora. Uz redovne navike i brigu o vlažnosti, moguće je značajno smanjiti kondenzaciju i sprečiti pojavu buđi i oštećenja.

Pogledajte video: Šta može uzrokovati velika vlaga u vazduhu?