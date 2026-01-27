Slušaj vest

Jedna konobarica doživela je pravu dramu na poslu kada je, sasvim slučajno, ženi otkrila da je muž vara – i to usred restorana. Neprijatna situacija, koju nije mogla ni da nasluti, ubrzo je postala viralna na TikToku i izazvala lavinu komentara.

Devojka je u svom videu ispričala da već duže vreme radi u istom restoranu i da joj je jedan par bio dobro poznat. Svake srede, u isto vreme i za istim stolom, dolazili su muškarac i žena koje je redovno usluživala. On bi uvek stizao prvi, a petnaestak minuta kasnije pridružila bi mu se ona.

– Bilo je očigledno da između njih postoji nešto više. Njihovo ponašanje ih je odavalo, iako su oboje nosili burme i tvrdili da su samo prijatelji – ispričala je konobarica, dodajući da su se takvi susreti ponavljali mesecima.

Međutim, pravi problem nastao je jednog petka. Tog dana je, kako kaže, zaboravila naočare i nije najbolje videla goste. Muškarac koji je ranije dolazio sa „prijateljicom“, pojavio se ponovo – ali ovog puta u društvu svoje zakonite supruge, koja, kako tvrdi, neverovatno liči na ženu sa kojom je ranije dolazio.

Ne sluteći šta se dešava, konobarica je upitala par da li žele da naruče isto kao i obično. Kada je muškarac pokušao da ignoriše pitanje, ona ga je ponovila, sve dok njegova supruga nije shvatila da nešto nije u redu – i da se iza cele situacije krije afera.

U restoranu je ubrzo izbila svađa, a konobarici je, kako priznaje, bilo izuzetno neprijatno. Ipak, korisnici društvenih mreža stali su na njenu stranu, poručivši joj u komentarima da nije ona kriva što je muškarac obe žene dovodio na isto mesto.

