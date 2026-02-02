Slušaj vest

Iako je svesna da su joj proporcije danas daleko od uobičajenih, Britanka Lola Mejson ne kaje se zbog estetske intervencije kojoj se podvrgla. Kako sama kaže, povećanje zadnjice donelo joj je više samopouzdanja i veću zaradu, ali i neočekivan, svakodnevan problem - garderobu koja joj više ne pristaje.

Operacija koja je promenila sve

Lola Mejson odlučila se za estetsku operaciju povećanja zadnjice u Turskoj, za koju je izdvojila oko 13.000 evra. Nakon zahvata, obim njene zadnjice dostigao je približno 116 centimetara, što je znatno promenilo njen izgled i siluetu.

I dok je rezultatom zadovoljna, priznaje da se posledice te odluke najviše vide - u ormaru.

Farmerke kao najveći izazov

Lola tvrdi da danas gotovo ne može da pronađe farmerke koje joj odgovaraju. Modeli koji joj pristaju u bokovima preširoki su u struku, dok oni koji se uklapaju u struk ne mogu da se navuku preko zadnjice. Na društvenim mrežama pokazala je kako joj pantalone stoje, uz komentar da joj je očigledno potrebna potpuno nova garderoba, jer standardni krojevi više ne funkcionišu.

Reakcije na mrežama: od šale do saveta

Njeni pratioci imali su podeljena mišljenja. Dok su jedni kritikovali njen izgled i tvrdili da je operacija bila nepotrebna, drugi su situaciju shvatili uz humor.

"Kome uopšte trebaju pantalone", našalio se jedan od pratilaca, dok su drugi predlagali praktična rešenja poput nošenja kaiša ili šivenja odeće po meri.

Problem koji se ponavlja

Ovo, kako kaže Lola, nije prvi put da se suočava sa sličnim problemom. U jednom trenutku uspela je da pronađe farmerke koje su joj savršeno pristajale, ali radost nije dugo trajala - pantalone su pukle već dan nakon nošenja. Takva iskustva dodatno su je uverila da konfekcijska garderoba više nije prilagođena njenom telu.

Bez kajanja, uprkos svemu

Uprkos nepraktičnostima i kritikama, Lola Mejson ostaje pri svom stavu. Ističe da joj je estetska promena donela značajan rast samopouzdanja, ali i finansijske koristi, zbog čega smatra da je odluka bila ispravna. Iako će, kako izgleda, morati da se navikne na garderobu po meri - Lola ne planira da se vraća unazad.

