U polovnoj torbi iz sekend henda našla stare stvari i kozmetiku

Slušaj vest

Jedna žena doživela je pravi šok kada je u dobrotvornoj sekend hend prodavnici kupila korištenu torbicu i shvatila da je zapravo naišla na svojevrsnu vremensku kapsulu. Dok je pregledavala ponudu, zapela joj je za oko crvena torbica koju je, kako kaže, jednostavno morala da kupi ne sluteći šta se krije unutra, piše Mirror.

Vremenska kapsula u crvenoj torbici

Svoje otkriće podelila je na Redditu.

"Mislila sam da kupujem torbicu, a unutra sam pronašla vremensku kapsulu. Nisam ni zavirila unutra - sve sam otvorila tek kod kuće, kao da otvaram božićni poklon", napisala je. Dodala je da torbica miriše na "bogatu stariju gospođu i malo na plesan" te otkrila da je bila puna stare kozmetike: pudera, rumenila, kompleta za obrve, ruževa i laka za nokte.

Nakon što je neko vreme pretraživala pronađene stvari po internetu, uspela je da identifikuje samo dva proizvoda. Zato je na društvenim mrežama objavila fotografije onoga što je našla i zatražila pomoć drugih korisnika.

"Moja mama je ovo obožavala"

Reakcije su bile brojne, a mnogi su bili oduševljeni.

"Brzo sam proguglao i nisam našao ništa slično ni za jedan od ovih predmeta. Mora da je reč o stvarno jedinstvenoj i retkoj kolekciji vintage kozmetike. A torbica – baš wow!", napisao je jedan korisnik.

U polovnoj torbi iz sekend henda našla stare stvari i kozmetiku Foto: Printscreen/Reddit/LegNo9469

"U vreme moje mame ovakve torbice češće su se koristile kao neseseri, odnosno torbice za šminku, a ne kao svakodnevne torbice. Nešto kao mali putni neseser - samo za situacije kada ne putuješ?", dodao je drugi.

"POND'S je moja mama obožavala… sad ima 73 godine. Sećam se onih velikih okruglih jastučića za puder i kako sam i ja htela da razmažem puder posvuda. Sad sam i sama majka i ovo me toliko dirnulo da sam poželela da zagrlim mamu i zahvalim joj što je najbolja na svetu", stoji u jednom komentaru.

Pogledajte video: Najtraženija polovna garderoba je na zaječarskom vašaru