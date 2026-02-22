Slušaj vest

Venecijaneri su praktični jer štite od sunca, toplote, ulične rasvete i znatiželjnih pogleda, ali njihovo čišćenje može biti mukotrpno i zahteva strpljenje. Zbog toga mnogi izbegavaju temeljno brisanje prašine, jer im oduzima vreme koje bi mogli iskoristiti za druge kućne poslove.

Postoje dva jednostavna trika koja olakšavaju čišćenje venecijanera i čine ih blistavim za svega nekoliko minuta:

Venecijaner Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Usisavanje – Pri čišćenju stana ili kuće nemojte zaboraviti prozore i venecijanere. Upotrebite mekanu četku za usisivač i pažljivo usisajte svaku letvicu, posebno ivice i ramove. Zatim spustite venecijanere i usisajte celu površinu.

Sirće i voda – Nakon usisavanja, venecijanere prebrišite rastvorom od 100 ml tople vode i 100 ml sirćeta. Umočite čistu pamučnu čarapu u rastvor, navucite je na ruku i brišite svaku letvicu s obe strane. Kada se čarapa zaprlja, isperite je i nastavite čišćenje.

Ova dva jednostavna koraka značajno skraćuju vreme čišćenja i omogućavaju da venecijaneri izgledaju kao novi.

(Kurir.rs/Najžena)

