Ako ste ikad sekli okruglu tortu klasično, kao picu, znate kako to obično završi. Prvih nekoliko parčadi ispadnu ogromna, sledeća su sve manja, a poslednji komadi izgledaju kao slučajna geometrija i jedva stoje na tanjiru.

Zato se poslednjih godina sve više širi jedan jednostavan trik koji koriste poslastičari, a koji je postao viralan na Instagramu.

Ideja je da se torta ne seče odmah na velike trouglove, već mnogo pametnije - tako da se dobije veći broj parčadi, ali da svako parče i dalje izgleda lepo, pravilno i uredno. Upravo tako jedna okrugla torta može bez problema da posluži čak 24 gosta.

Caka je u tome da se prvo postavi dobra osnova. Umesto da krenete "od oka", torta se najpre podeli na pravilne delove koji služe kao vodič. Kad dobiješ simetriju, sve dalje ide lako. Nakon toga se u svakom delu prave još tanji rezovi, skoro kao latice koje izlaze iz centra.

Na kraju dobijate mnogo više komada nego što bi dobio standardnim sečenjem, ali bez onog osećaja da je neko dobio pola torte, a neko samo mrvicu.

Ono što dodatno pravi razliku je sam način sečenja. Torta koja je lepo ohlađena se seče mnogo čistije i nema rasipanja krema ili pucanja ivica. Kad koristite nož koji se prethodno zagreje i obriše, svaki rez ispada uredan, a parčići izgledaju kao da su stigli iz poslastičarnice. I ono što je najbolje - torta zadržava formu skoro do kraja, pa sto ostaje lep, a serviranje mnogo lakše.

Ovaj trik posebno dobro radi kad imaš veće društvo, poput rođendana, slave ili firminog okupljanja. Umesto da se stalno vraćate i popravljate parčiće ili razmišljate da li će svi stići na red, sve ide glatko. Svako dobije svoj komad, svi su približno iste veličine, a torta izgleda uredno čak i kad se posluži veliki broj gostiju.

I da, parčići jesu manji, ali baš zbog toga deluju elegantno. Lakše se jedu, lakše se serviraju, a u praksi ljudi često uzmu još jedno parče ako im se dopadne.

