Iskusni baštovani vrtlari znaju da je januar idealno vreme za važne pripreme koje mogu obezbediti bogatu letinu. Ono što vam može najviše pomoći već se nalazi u vašem domu – kartonske rolne od toalet papira koje inače bacate u smeće.

Iako deluju bezvredno, ove kartonske tube mogu imati višestruku namenu u bašti: mogu poslužiti kao biorazgradive saksije za rasad, zaštita za mlade biljke, dodatak kompostu i čak kao prirodna barijera protiv korova i štetočina. Umesto otpada, one postaju temelj uspešne baštovanske sezone.

U januaru počinje setva u zatvorenom prostoru za biljke sa dugom vegetacijom, poput paprike, čilija i određenih vrsta cveća. Rolne od toalet-papira idealne su kao ekološke posude jer omogućavaju razvoj jakog korena, a biljke se kasnije sade direktno u zemlju zajedno s kartonom, bez šoka od presađivanja.

Karton se vremenom razgrađuje i obogaćuje zemlju hranljivim materijama. Osim toga, usitnjene rolne su odličan dodatak kompostu u bašti jer su bogate ugljenikom, pomažu u razgradnji organskog otpada i privlače gliste koje proizvode izuzetno kvalitetan humus.

Rolne mogu poslužiti i kao zaštita od štetočina poput gusenica i puževa. Postavljene oko stabljike, one stvaraju fizičku barijeru koja štiti mlade biljke u najosetljivijoj fazi rasta. Takođe, mogu se koristiti i protiv korova – spljoštene i položene oko biljaka sprečavaju rast neželjenih biljaka, zadržavaju vlagu i poboljšavaju kvalitet zemljišta.

(Kurir.rs/Najžena)

