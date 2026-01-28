da li ste znali

Crkveno venčanje manekenke Danijele Dimitrovske izazvalo je veliku pažnju javnosti, ne samo zbog intimne atmosfere i samog čina, već i zbog jednog detalja koji mnogima nije promakao. Naime, Danijela je tokom obreda u potpunosti prekrila glavu maramom, što je ponovo otvorilo staro pitanje – da li žene moraju da pokrivaju glavu u crkvi tokom molitve?

Tu nedoumicu je razrešio teolog Aleksandar Đurđević, koji je pojasnio da u Pravoslavnoj crkvi nošenje marame nije strogo pravilo, već običaj sa dubokim simboličkim i duhovnim značenjem.

Prema njegovim rečima, mnoge žene se odlučuju da pokriju glavu kao znak poštovanja prema svetinji i liturgiji, ali to nikako ne znači da su one koje to ne čine manje verne ili manje pobožne.

– U Pravoslavnoj crkvi nošenje marame za žene tokom liturgije nije obavezno. Reč je o drevnoj crkvenoj praksi koja se vezuje za reči apostola Pavla, upućene Korinćanima, gde on govori o pokrivanju glave tokom molitve – objasnio je Đurđević.

„Ne osuđujte jedni druge – volite se“

Teolog je uputio i jasnu poruku vernicima, naglašavajući da vera ne sme da se pretvori u međusobno osuđivanje.

– Nošenje marame je lični duhovni izbor. Neka svaka žena postupi onako kako oseća. One koje nose maramu ne treba da osuđuju one koje je ne nose, kao ni obrnuto. Suština vere je ljubav – poručio je Đurđević.

Šta piše u Svetom pismu

Koreni ovog običaja nalaze se u Prvoj poslanici apostola Pavla Korinćanima, gde se jasno govori o pokrivanju glave tokom molitve.

– Svaka žena koja se gologlava moli Bogu ili prorokuje, sramoti glavu svoju; jer je jedno isto kao da je ošišana. Jer ako se žena ne pokriva, neka se i šiša; ako li je stidno ženi šišati se ili brijati se, neka se pokriva (I Kor. 11, 5–6).

Nekoliko stihova kasnije, apostol Pavle dodaje:

– Sami u sebi sudite: je li lepo da se žena gologlava moli Bogu? (I Kor. 11, 13).

U antičko doba, simbolika kose i pokrivene glave bila je mnogo snažnija nego danas. Ošišana ili obrijana žena predstavljala je znak sramote i kazne.

Kako navodi bogoslov Trembelas, kod Grka i neznabožaca šišane su robinje, dok su kod Jevreja na taj način kažnjavane žene osuđene za preljubu. Upravo zbog toga apostol Pavle naglašava da je za ženu jednako sramotno da se moli gologlava, kao da se pojavi obrijane glave.

Da li to danas važi i za devojke?

U svojim poslanicama, apostol Pavle govori o ženama uopšte, a ne samo o udatim ženama, pa se ova tema odnosi i na devojke. Ipak, savremeni teolozi ističu da se pitanje marame u hramu ne sme tumačiti formalistički, već suštinski.

Suština poruke, kako naglašavaju, nije u komadu tkanine, već u unutrašnjem odnosu prema veri, molitvi i poštovanju svetinje.

