Kako nestanu čarape u mašini za pranje veša?

U svakoj kući postoji po jedna kesa ili kutija u kojoj čame čarape koje su rasparene i čekaju da im se vrati par ili da završe svoj životni vek u kanti za đubre. Misterija koja generacijama zbunjuje ljude svih polova, uzrasta i u svim krajevima planete zemlje – gde nestaju čarape nakon pranja?

Ujutru vadite savršeno uparene čarape, a do večeri u korpi pronađete samo jednu čarapu. Iako u šali često kažemo da čarape nestaju i sigurno odlaze u neku drugu dimenziju svi dobro znamo da to zapravo nije tako. Ovu nedoumicu je lakše rešiti nego što mislite, a ako nastavite da čitate saznaćete još mnogo toga o nestalim čarapama.

Kako nestanu čarape u mašini za pranje veša? Foto: Shutterstock, Ilustracija

Bez obzira koliko pažljivo sortirali veš, uvek se nešto izgubi. Marta Stjuart objašnjava da se sitni predmeti lako zaglave u delovima mašine za pranje i sušenje, sakriju u drugim stvarima ili jednostavno nestanu po kući pre nego što budu oprani.

Najčešća "staništa" izgubljenih čarapa

Unutar mašine: Čarape se mogu zaglaviti iza bubnja, u gumama na mašinama sa prednjim punjenjem ili provući kroz filter ka otvoru za izbacivanje vode. Pregled unutrašnjosti mašine može vam pomoći da pronađete čarape, ali i da sprečite potencijalno kvarenje mašine. Slično je i sa mašinama za sušenje. Ovo je toliko česta pojava da su se ljudi setili da jednom danu u godini posvete dan, pa sada imamo "dan izgubljenih čarapa" i to je 8. maj.

Iza ili ispod mašine: Nekada par "izleti" između ili ispod vaše mašine za pranje i sušenje. Temeljno čišćenje ovih teško dostupnih mesta često otkriva iznenađujući broj izgubljenih stvari.

U drugim predmetima: Čarape se lako zaglave u rukavima džempera, pantalona ili čak ispod ćebadi. Obratite pažnju na džepove i duboke nabore prilikom presavijanja veša.

Čak i pre pranja: Nije retkost da se čarapa "izgubi" i pre nego što stigne u korpu, ispod kreveta, na kauču ili čak u cipeli.

Taktika da ih više ne gubite

Mrežaste kese za veš - stavite čarape u kesu sa rajsferšlusom da ostanu zajedno tokom pranja i sušenja.

Plastične kopče za parove - pomažu da čarape ostanu spojene kroz ceo proces.

Presavijanje pre stavljanja u korpu - smotajte ili presavijte čarape u parove pre nego što ih ubacite u veš, tako ćete uvek znati koji par ide u mašinu.

Šta raditi sa usamljenom čarapom? Ako par nestane, ne žurite da bacite tu koja je sama, možda će se pojaviti druga.

Jedna čarapa, ako je deblja može poslužiti kao rukavica za prašinu. Stavite čarapu na ruku i obrišite nameštaj, roletne ili lajsne.

Jedna čarapa može poslužiti i kao grejna podloga. Napunite čarapu pirinčem, zavežite i zagrejte u mikrotalasnoj. Savršeno za bolne mišiće ili hladne noći. Dodajte kap lavandinog ulja za miris.

Čarapu možete iskoristiti da napravite frizuru u obliku krofne. Odsecite čarapu, oblikujte je u krofnu i koristite za visoku punđu ili baletski čvor.

Nestanak čarapa u mašini nije magija, već ima realno i racionalno objašnjenje. Uz mrežaste kese, štipaljke i pažljiv pregled veša više nećete gubiti čarape, a iako ih izgubite udahnite im novi život, pronađite namenu i tako nećete morati da ih bacite.

