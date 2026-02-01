Kako nestanu čarape u mašini za pranje veša? Postoji nekoliko mogućih scenarija gde su mogle da završe
U svakoj kući postoji po jedna kesa ili kutija u kojoj čame čarape koje su rasparene i čekaju da im se vrati par ili da završe svoj životni vek u kanti za đubre. Misterija koja generacijama zbunjuje ljude svih polova, uzrasta i u svim krajevima planete zemlje – gde nestaju čarape nakon pranja?
Ujutru vadite savršeno uparene čarape, a do večeri u korpi pronađete samo jednu čarapu. Iako u šali često kažemo da čarape nestaju i sigurno odlaze u neku drugu dimenziju svi dobro znamo da to zapravo nije tako. Ovu nedoumicu je lakše rešiti nego što mislite, a ako nastavite da čitate saznaćete još mnogo toga o nestalim čarapama.
Bez obzira koliko pažljivo sortirali veš, uvek se nešto izgubi. Marta Stjuart objašnjava da se sitni predmeti lako zaglave u delovima mašine za pranje i sušenje, sakriju u drugim stvarima ili jednostavno nestanu po kući pre nego što budu oprani.
Najčešća "staništa" izgubljenih čarapa
Unutar mašine: Čarape se mogu zaglaviti iza bubnja, u gumama na mašinama sa prednjim punjenjem ili provući kroz filter ka otvoru za izbacivanje vode. Pregled unutrašnjosti mašine može vam pomoći da pronađete čarape, ali i da sprečite potencijalno kvarenje mašine. Slično je i sa mašinama za sušenje. Ovo je toliko česta pojava da su se ljudi setili da jednom danu u godini posvete dan, pa sada imamo "dan izgubljenih čarapa" i to je 8. maj.
Iza ili ispod mašine: Nekada par "izleti" između ili ispod vaše mašine za pranje i sušenje. Temeljno čišćenje ovih teško dostupnih mesta često otkriva iznenađujući broj izgubljenih stvari.
U drugim predmetima: Čarape se lako zaglave u rukavima džempera, pantalona ili čak ispod ćebadi. Obratite pažnju na džepove i duboke nabore prilikom presavijanja veša.
Čak i pre pranja: Nije retkost da se čarapa "izgubi" i pre nego što stigne u korpu, ispod kreveta, na kauču ili čak u cipeli.
Taktika da ih više ne gubite
Mrežaste kese za veš - stavite čarape u kesu sa rajsferšlusom da ostanu zajedno tokom pranja i sušenja.
Plastične kopče za parove - pomažu da čarape ostanu spojene kroz ceo proces.
Presavijanje pre stavljanja u korpu - smotajte ili presavijte čarape u parove pre nego što ih ubacite u veš, tako ćete uvek znati koji par ide u mašinu.
Šta raditi sa usamljenom čarapom?
- Ako par nestane, ne žurite da bacite tu koja je sama, možda će se pojaviti druga.
- Jedna čarapa, ako je deblja može poslužiti kao rukavica za prašinu. Stavite čarapu na ruku i obrišite nameštaj, roletne ili lajsne.
- Jedna čarapa može poslužiti i kao grejna podloga. Napunite čarapu pirinčem, zavežite i zagrejte u mikrotalasnoj. Savršeno za bolne mišiće ili hladne noći. Dodajte kap lavandinog ulja za miris.
- Čarapu možete iskoristiti da napravite frizuru u obliku krofne. Odsecite čarapu, oblikujte je u krofnu i koristite za visoku punđu ili baletski čvor.
Nestanak čarapa u mašini nije magija, već ima realno i racionalno objašnjenje. Uz mrežaste kese, štipaljke i pažljiv pregled veša više nećete gubiti čarape, a iako ih izgubite udahnite im novi život, pronađite namenu i tako nećete morati da ih bacite.
(Kurir.rs/Glossy)
