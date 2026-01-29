Slušaj vest

Užurban stil života i mnogo obaveza nas "teraju" da se okrenemo brzim i jednostavnim receptima i na taj način uštedimo vreme, ali napravimo ukusan i hranljiv obrok.

Pastasa piletinom iz jedne posude je dobitna kombinacija.

Em što ćete uštedeti prljave sudove budući da se ručak priprema u jednoj posudi, em što ćete za pola sata imati  +ukusan obrok.

Sastojci:

2 kašike putera
1 šolja seckanog crnog luka
2 kašičice belog luka u prahu
2 kašike brašna
2 šolje pilećeg bujona
1 1/4 šolje pavlake za kuvanje
1/4 kašičice sušenog timijana
1 1/4 kašičice košer soli
1/2 kašičice sveže mlevenog crnog bibera
3 šolje testenine
300 gr smrznutog mešanog povrća
2 šolje iseckane kuvane piletine
1/4 šolje rendanog parmezana
seckani peršun, za ukrašavanje

profimedia0344162833.jpg
Pastu odaberite po želji Foto: Profimedia

Priprema

Zagrejte puter u velikom dubokom tiganju na srednje jakoj vatri. Dodajte crni luk i kuvajte dok ne omekša, često mešajući, oko 3 minuta. Dodajte beli luk i kuvajte 1 minut.

Umešajte brašno i kuvajte 1 minut. Dodajte pileći bujon, pavlaku, timijan, so i biber i pustite da proključa, povremeno mešajući.

Dodajte testeninu i vratite da proključa. Smanjite vatru malo na srednju vatru da biste održali lagano krčkanje i kuvajte, povremeno mešajući dok testenina ne omekša i smesa se ne zgusne, otprilike 10 do 12 minuta.

Dodajte do 1/3 šolje tečnosti ako je potrebno, ako previše tečnosti ispari pre nego što se testenina skuva.

Umešajte povrće i piletinu i kuvajte dok se ne zagreje. Umešajte parmezan; probajte i dodajte začine.

Poslužite preliveno seckanim peršunom i još rendanog parmezana.

(Kurir.rs/Glossy)

