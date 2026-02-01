Slušaj vest

Mnogi su ostali iznenađeni jednostavnim trikom od trideset sekundi koji omogućava sečenje nara bez prskanja soka po celoj kuhinji. Nar je ukusno i jedinstveno voće, čije su semenke nalik rubinima, pune vitamina, minerala i vlakana. Ovi mali crveni "dragulji" takođe obiluju antioksidansima, koji mogu pomoći u zaštiti srca.

Istraživanja pokazuju i da nar može poboljšati zdravlje kostiju, potencijalno pomažući u borbi protiv osteoporoze. Ipak, uprkos svim benefitima, mnogi ljudi se dvoume da ga kupe zbog komplikovane metode sečenja.

Tradicionalni način koji stvara nered

Uobičajeni pristup podrazumeva presecanje voća na pola i udaranje kašikom po kori da semenke ispadnu u činiju. Ova metoda često je spora i prlja, jer crveni sok lako prska po kuhinji i ostavlja mrlje na odeći. Međutim, ljudi su sada oduševljeni jer postoji jednostavniji trik koji čini sečenje nara brzim i urednim.

Novi pristup koji sve menja

"Kada jednom naučite kako da sečete nar, sve postaje jasno", započinje video u kojem par ruku bez napora seče nar i deli ga na šest kriški duž prirodnih komora sa semenjem.

Jedna žena odlučila je da proveri da li trik stvarno funkcioniše. Nakon što je pogledala snimak, odmah je otišla u kuhinju da isproba metodu.

Skepticizam se pretvorio u oduševljenje

"Ako je ovo istina, promeniće mi život. Nema više soka svuda", rekla je Rina dok je postavljala kameru na radnu ploču.

Pažljivo je zarezala vrh nara, tačno prema uputstvu iz videa, i rukama ga rastvorila. Semenke su se pojavile raspoređene u šest odvojenih segmenata, baš kao što je prikazano u originalnom snimku.

"Nije moguće. Samo sam ga seckala na pola, šta sam uopšte radila?" uzviknula je zapanjeno

Nakon uklanjanja viška belih delova, nastavila je da pažljivo seče duž svake strane kako bi odvojila segmente, a zatim je uredno razdvojila svaki segment, otkrivajući kriške pune semenki nara.

"O moj bože, ne mogu da verujem. Uspelo je. Pogledajte ovo", rekla je Rina pokazujući gledaocima sveže narezano voće.

Podeljene reakcije gledalaca

Viralni trik za sečenje nara oduševio ljude na mrežama Foto: Shutterstock

Rina nije bila jedina iznenađena - mnogi gledaoci pohitali su u komentare da podele svoje čuđenje, prenosi Mirror.

"Sad mi treba nar. Ali ne da ga jedem, nego da ga režem", "Kao deca, seckali smo ga na pola i vadili komadiće iglom. Sada kad razmišljam, nemam pojma zašto", "Bilo bi lepo da sam ovo videla juče kad sam se mučila sa dva nara", "Očigledno kupujem pogrešnu vrstu nara. Meni nikad ne uspe", neki su od komentara u nizu.

