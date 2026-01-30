Devojka u haljini na tufne kleči na pesku i grli pun Mesec

Mesec u Blizancima donosi nemiran, radoznao i vrlo mentalno aktivan emotivni svet. Osećanja se ovde obrađuju kroz misli, razgovor i razmenu informacija, pa postoji snažna potreba da se o svemu priča i analizira.

Pojačana komunikacija

Emocionalna sigurnost dolazi kroz komunikaciju, kada postoji kontakt, poruke, poziv i osećaj da se nešto dešava, jer se tek tada osoba oseća stabilno. Zbog toga će u naredna tri dana, koliko Mesec bude boravio u Blizancima, biti pojačana komunikacija.

Humor i mladalački duh

Raspoloženje može brzo da se menja, jer je Mesec u Blizancima sklon da reaguje na reči drugih ljudi. Postoji izražena potreba za raznovrsnošću, kretanjem i mentalnom stimulacijom, dok monotonija ili tišina mogu da izazovu nervozu. Ovaj položaj često daje mladalački duh, humor i sposobnost da se i teške emocije ublaže šalom.

Mesec u Blizancima nas uči da se osećanja razumeju kroz reči, ali i da je ponekada potrebno zastati i zaista ih osetiti, a ne samo objasniti.

