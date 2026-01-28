Slušaj vest

Američka misica Andrea Andrade preminula je u 35. godini života, devet godina nakon što joj je dijagnostikovan rak debelog creva. Vest o njenoj smrti potvrdio je njen suprug Kris Vilson, navodeći da je Andrea preminula 16. januara, pišu Fresno Bee i Your Central Valley.

Lepotici iz Kalifornije je još 2017. godine dijagnostikovan rak trećeg stadijuma, a lekari su joj tada davali između šest meseci i dve godine života. Ipak, Andrea je uspela da živi čak devet godina duže, ispunjavajući snove i pomažući drugima do poslednjeg daha.

“Ovo nije zbogom, videćemo se ponovo”

Slomljeni suprug oprostio se od Andree potresnom porukom na Instagramu, uz niz zajedničkih fotografija:

„Moja večna ljubavi. Znam da ovo nije zbogom. Videću te s druge strane, ljubavi. Drži me svojim nebeskim rukama, volim te, mi amor.“

Andrea i Kris bili su zajedno osam godina, od čega su dve godine proveli u braku.

Bolest se vratila jača nego ikad

Iako je u jednom periodu bila u remisiji, rak se kasnije vratio, zahvatio njen reproduktivni sistem i prešao u četvrti stadijum. Krajem oktobra stanje joj se naglo pogoršalo, a praznike je provela sa porodicom. Nedugo posle Božića primljena je u bolnicu, gde je i preminula.

