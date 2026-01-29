Slušaj vest

Kada žele da biljkama ulepšaju svoj prostor, mnogi se odlučuju za orhideje, zbog njihove lepote i elegancije.

Iako ne traži mnogo pažnje, često se dešava da iz nekog razloga uvene. Ako mislite da ste sve uradili kada je u pitanju njihova nega, proverite da li ste ih stavili na dobro mesto.

Kako prenosi sajt orchidsinfo.eu, mnogi ljudi ovu biljku stavljaju na prozorsku dasku što nije iznenađajuće s obzirom da je predivna i na ovaj način lako uočljiva.

Ipak, postoji još mesta gde se orhideja može staviti. U nastavku vam predstavljamo 4 najbolja mesta za postavljanje vaše orhideje u vašem domu.

Kupatilo

Možda ne razmišljate o postavljanju orhideje u kupatilo, ali trebalo bi! Pošto su orhideje epifiti, one uspevaju u vlažnosti. Potrebna im je dnevna svetlost, pa ako vaše kupatilo nema prozore, povremeno postavite biljku na indirektnu sunčevu svetlost.

Dnevna soba: ne blizu grejanja ili na promaji

Možda je najbolje mesto za postavljanje orhideje dnevna soba. To je suptropska biljka koja voli mesto sa puno dnevne svetlosti, što je u većini dnevna soba.

Pazite da ne stavljate orhideju na direktno sunčevo svetlo, jer listovi mogu da izgore. Takođe, vodite računa da je ne stavljate blizu grejanja ili na promaju: idealna sobna temperatura za orhideju je između 15 i 25 stepeni.

Spavaća soba

Sobne biljke pružaju smirujuće okruženje i stoga su idealne za spavaću sobu. Buđenje sa tako egzotičnom biljkom na noćnom stočiću pruža trenutnu sreću!

Baš kao i u dnevnoj sobi, većina spavaćih soba ima puno dnevne svetlosti.

U radnoj sobi

Istraživanja su pokazala da biljke mogu pozitivno uticati na produktivnost. Biljke u radnom prostoru mogu povećati produktivnost i do 15 odsto! Ljudi takođe brže završavaju zadatke.

Pored toga, biljke pozitivno utiču na vašu koncentraciju, jer smanjuju buku za 8 odsto. Dovoljno je razloga da ispunite svoj sto ili kućnu kancelariju prelepom kolekcijom orhideja, zar ne?

