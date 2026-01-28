Slušaj vest

Evropljani su ostali u čudu nakon što su otkrili da Amerikanci masovno oduševljavaju sunđerastim krpama za pranje, poznatim kao "švedske ili truleks krpe", koje su u Evropi odavno uobičajene.

Snimci na TikToku poslednjih dana preplavili su mreže, a na njima američke žene s oduševljenjem predstavljaju ove krpe, nazivajući ih „najboljom eco-friendly opcijom za čišćenje koju su ikada koristile“. Tvrde da su izuzetno praktične, dugotrajne i da im pomažu da značajno uštede novac jer više ne moraju stalno da kupuju papirne ubruse i jednokratne krpe.

Njihov entuzijazam brzo je postao viralan, ali je istovremeno izazvao i talas neverice kod Evropljana, koji su se s čuđenjem pitali kako je moguće da ovako jednostavna stvar nije već decenijama deo svakodnevnice na drugoj strani Atlantika.

U komentarima su se nizale reakcije Evropljana, među kojima je bilo i žena iz Srbije, koje nisu krile zaprepašćenje. Poruke su išle od ironičnih i duhovitih do potpuno šokiranih: „Bože me sačuvaj, gde vi živite“, „Suze mi idu od smeha“, „Ne mogu da verujem da ovo niste znali ranije“, „Zanimljivo je slušati ljude iz SAD-a“, „Zar ovo nije normalna stvar u svakoj kuhinji?“ pa sve do „Morate da mi kažete da se šalite“.

I dok se Evropljani zabavljaju čitavom situacijom, Amerikanci ne kriju oduševljenje „novim otkrićem“. Mnogi u komentarima pišu da planiraju da nabave ove krpe što pre i uključe ih u svakodnevno čišćenje doma, ističući da im se dopada ideja jednostavnog, održivog rešenja koje je u isto vreme praktično i ekonomično. Razlika u reakcijama još jednom je pokazala koliko se navike u domaćinstvu mogu razlikovati između kontinenata – i koliko internet lako od sitnice može da napravi globalnu raspravu.

(Kurir.rs/Najžena)

