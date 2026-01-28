Slušaj vest

Bio je beskućnik, alkoholičar i "osećao se" na smeće i znoj, ali Vik Kokula jednostavno je morao da priđe prelepoj ženi koja je mirno sedela na klupi u parku. Ona je bila Ejmi Abrahamson, obrazovana švedska glumica. Tako je počela ljubavna priča koja bi mogla biti kao iz bajke.

Ko je Ejmi Abrahamson?

Ejmi (41) potiče iz Švedske, ali je mnogo putovala zbog posla svog oca, koji je bio novinar za spoljne poslove. Ejmi govori pet jezika i diplomirala je glumu u Londonu, pre nego što je upoznala beskućnika i alkoholičara Vika Kokulu.

U galeriji pogledajte fotografije Ejmi i Vika:

1/4 Vidi galeriju Ejmi Abrahamson i Vik Kokula Foto: Printscreen/Instagram/emmyabrahamson

"Zaljubila sam se u čoveka koji je živeo u žbunju. Čoveka bez prihoda, karijere i cipela," rekla je Ejmi u jednom od intervjua i dodala da je od glume odustala, kao i da je sada autorka knjiga za decu.

Ko je Vik Kokula?

Vik (36) odrastao je u Torontu u Kanadi, uz oca zidar i majku čistačicu. Putovao je kroz Evropu, ali kada mu je novac ponestao počeo je da živi na ulici i povremeno radi poslove za gotovinu. Upao je u alkohol i droge, nosio je vreću za spavanje i limenke piva u aktovci. Kaže da nikada nije pročitao knjigu.

"Sve se raspalo i alkoholizam je uzeo maha. Bilo je tako postepeno da sam jednog dana shvatio: "O moj Bože, ja sam beskućnik alkoholičar", iskren je Vik.

Vik Kokula pored bazena Foto: Printscreen/Instagram/emmyabrahamson

Kako su se upoznali?

Pre 12 godina, Ejmi je čekala filmskog režisera u jednom parku u Amsterdamu.

"Tu je sedela prelepa žena, sama, sa osmehom na licu. Jednostavno sam morao da joj priđem da popričamo", priča Vik i dodaje da je svestan da nije bio naročito primamljiv sa prljavim noktima, zapetljanom bradom i poderanom odećom.

U galeriji pogledajte fotografije Ejmi Abrahamson:

1/5 Vidi galeriju Ejmi Abrahamson napisala knjigu o ljubavi sa beskućnikom Foto: Anke Waelischmiller/Sven Simon / AFP / Profimedia, Uwe Zucchi / DPA / Profimedia

"Kad si beskućnik, tvoje noge smrde. Ne pereš čarape i spavaš u parku sa stalno mokrim cipelama," objašnjava Vik koji je, ipak, seo pored nje i pitao je koliko ima sati. Visoki beskućnik od 1.98 m očarao je Ejmi. Zapanjila ju je njegova prelepa boja braon očiju i smejala se nekoliko puta tokom desetominutnog razgovora. Kada ju je zamolio da se ponovo sretnu šest dana kasnije na istoj klupi, Ejmi je pristala.

"S jedne strane, odbijala me njegova neuredna pojava. Ali bilo je nešto u njemu što je bilo toliko intrigantno da sam želela da ga vidim ponovo," iskrena je Ejmi.

Njihov prvi pravi sastanak

Pre drugog susreta, Vik je prodavao drogu da kupi kremu za noge kako bi se borio protiv neprijatnog mirisa. Kada je stigao 20 minuta kasnije i na dečijem biciklu Ejmi ga ipak nije odbila.

"Stvarno sam pokušavala da se oduprem, ali nešto me je privlačilo njemu," priča Ejmi koja je o njihovoj ljubavi napisala i knjigu.

Tog istog dana šest sati su proveli lutajući Amsterdamom, uživajući u pikniku i prvom poljupcu.

"Tada sam shvatila da je Vik jednostavno najsmešniji, najsrećniji i najoptimističniji čovek kojeg sam ikada upoznala. Imao je želju za životom koja je bila zarazna i hipnotišuća," priseća se Ejmi koja se sa Vikom sastala još tri puta pre nego što se u Beč.

Ejmi Abrahamson i Vik Kokula Foto: Printscreen/Instagram/emmyabrahamson

Iako je delovalo malo verovatno da će se ponovo videti, dala je Viku broj telefona ali pošto on nije imao svoj, sumnjala je da će je ikada pozvati. Međutim, tri nedelje kasnije tokom kojih je Ejmi proslavila 30. rođendan, Vik je proveo vikend u zatvoru zbog krađe pileta i kao prvi poziv - pozvao je Ejmi.

Nakon toga, Vik je radio mnoge druge poslove da bi zaradio da kupi kartu za voz do Austrije. Ubrzo je došao kod Ejmi, a dve godine kasnije, venčali su se u bečkoj Belvedere palati. Sada su roditelji šestogodišnjih blizanaca Deste i Tila.

Novi život

Vik se sredio, smanjio alkohol i vratio se obrazovanju, studirao na univerzitetu pet godina dok ga je Ejmi podržavala. Naučio je švedski i sada je mašinski inženjer. Ejmi je odustala od glume i uspešna je autorka knjiga za mlade. Žive u njenoj staroj porodičnoj kući u Švedskoj. Ipak, nisu svi prihvatili njihovu ljubav, uključujući neke Ejmine najbliže prijatelje.

"Izgubila sam dva najstarija prijatelja jer nisu mogli da ga prihvate. To me i danas boli," kaže Ejmi i dodaje da čak ni njeni roditelji nisu znali da je Vik bio beskućnik sve dok nisu pročitali njenu knjigu. Bez znanja o njegovoj prošlosti, prvobitno su ga posmatrali sa nepoverenjem.

"Otac je mislio da će me ubiti. Majka je mislila da će ukrasti moj TV," priseća se Ejmi i dodaje da su ga roditelji ipak na kraju prihvatili, dok njihovi blizanci misle da je ljubavna priča njihovih roditelja zaista smešna.

"Ne mislim da oni shvataju društvene aspekte. Samo im je smešno što sam živeo u žbunju," kaže Vik i ističe da zna koliko je imao sreće što mu je lepa žena pružila šansu.

"Ne znam gde bih završio da se nismo sreli. Sram i krivica dolaze kasnije. Znam ljude koji su izgubili godine i nisu mogli da se vrate kući."

Ejmi takođe smatra da je i ona imala sreće da upozna Vika i kaže da je njihov susret bio poput dobitka na lutriji.

"Neki ljudi misle da sam ja "spasila" Vika, ali mislim da je obrnuto. Pokazao mi je da ti ne treba mnogo da bi bio zadovoljan. I svakog dana me nasmeje," objašnjava Ejmi.

Pogledajte video: Ljubavna priča iz Amazonije