Seksualna terapeutkinja Keli MIler, koja radi kao takozvana "zamenska partnerka" (surogat partner), pojavila se u britanskoj emisiji "This Morning" i govorila o svom poslu - uključujući i činjenicu da je, kako tvrdi, spavala s više od 400 klijenata.

Tema je poslednjih meseci dobila dodatnu pažnju i zbog TV sadržaja poput emisije na Channel 4 "Virgin Island", koja je širu publiku upoznala s konceptom seksualne terapije u kojoj neki klijenti rade sa "seksualnim surogatima". U toj praksi, objašnjava se, cilj nije "veza", nego učenje intime i seksualnosti kroz vođeni proces - koji u nekim slučajevima uključuje i fizičku intimnost.

Voli taj posao jer pomaže ljudima s tužnim pričama

Miler je u emisiji ispričala da u tu profesiju nije ušla planski. Ranije je radila kao terapeutkinja za rehabilitacijsku sportsku masažu, a zatim je, u kasnim tridesetim, počela da proučava psihoseksualnost. Kaže da je u tom periodu shvatila koliko joj nedostaje razumevanja za intimu. Prekretnica je, tvrdi, bio oglas za "open-minded body workers", za koji je kasnije shvatila da se odnosi upravo na posao zamenske partnerke.

Kao ključan trenutak navodi svog prvog klijenta, muškarca u srednjim šezdesetim kog opisuje kao izuzetno stidljivog i socijalno nesigurnog, bez iskustva u intimnim odnosima. Kaže da joj je rekao kako ne želi da umre, a da ne sazna "kakav je osećaj ljubavi" - rečenica koja ju je, prema njenim rečima, uverila da radi nešto što ima smisla.

Navodi i primer da je klijent u prodavnicu nosio kovanice kako bi mu se ruke barem slučajno dotakle s tuđim, te da je često u mašti gradio scenarije s ljudima koje bi video na ulici, ali im nikad ne bi prišao. Miler tvrdi da je s njim radila godinu dana i da je na kraju uspeo da uđe u intimnu vezu.

Partner nikad nije bio ljubomoran na njene klijente

U razgovoru je opisala i kako izgleda rad s klijentima koji su nevini, posebno muškarcima koji su, kako kaže, dotad seksualnost uglavnom upoznavali kroz pornografiju i masturbaciju. Prema njenom objašnjenju, deo procesa je odmak od automatizovanih obrazaca i fokus na dodir koji nije nužno seksualan, pre nego što klijent postupno uči senzualni i erotski dodir i kontrolu nagona.

Miler je rekla da joj i samo prisećanje na posao vraća "mnoštvo uspomena" na, kako je opisala, snažne trenutke s klijentima. Tvrdi i da su neki ljudi s kojima je radila danas u braku ili imaju partnere, a dodala je i da je i sama imala partnera kad je započela taj posao.

Na očekivano pitanje o ljubomori rekla je da je partner razumeo njen rad i da ga doživljava kao deo njenog životnog puta. Na kraju je dodala da joj prijatelji i porodica pružaju podršku.

(Kurir.rs/ Index.hr)

