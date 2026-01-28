Slušaj vest

Koliko puta ste poželeli tanjir toplog pasulja, ali ste odustali čim ste se setili one obavezne stavke - potapanja preko noći? U modernom ritmu, retko ko ima luksuz da planira ručak dan unapred, čak i kada je reč o jelima koja svi volimo.

Zato se poslednjih godina sve više priča o jednom jednostavnom kuhinjskom triku koji potpuno menja pravila igre: soda bikarbona.

Ovaj sastojak od svega nekoliko dinara može da omekša pasulj za manje od pola sata, bez dugog čekanja i bez komplikacija.

Zašto pasulj mora da se potapa?

Pasulj je jedna od najzdravijih i najzasitnijih namirnica, ali ga mnogi izbegavaju iz dva razloga - dugo kuvanje i teško varenje.

Tradicionalno potapanje traje najmanje osam sati, a često i celu noć, kako bi zrna omekšala i brže se skuvala. Međutim, postoji način da taj proces preskočite.

Zaboravite na potapanje pasulja Foto: Dejan Krsmanovic / Alamy / Profimedia

Trik sa sodom bikarbonom - pasulj bude mekan za 30 minuta

Tajna je u tome da se u prvu vodu tokom kuvanja doda jedna ravna kašičica sode bikarbone.

Soda bikarbona je alkalna supstanca koja pomaže da se opna zrna brže razgradi, pa voda lakše prodire u sredinu pasulja. Rezultat je mekše zrno za mnogo kraće vreme, bez tvrdih delova i bez višesatnog krčkanja.

Stručnjaci naglašavaju da soda ne menja ukus jela ako se koristi u maloj količini - ona samo ubrzava proces.

Kako se pravilno koristi soda bikarbona za pasulj?

Postupak je jednostavan i možete ga primeniti svaki put kada nemate vremena za potapanje.

- Operite pasulj i stavite ga u veliki lonac sa hladnom vodom

- Dodajte jednu kašičicu sode bikarbone

- Pustite da provri i kuvajte oko 15 minuta

- Prospite tu vodu i dobro isperite zrna

- Nakon toga nalijte novu, vrelu vodu i nastavite kuvanje po svom receptu.

Dobro ispreite pasulj Foto: nito / Alamy / Profimedia

Pasulj će biti spreman znatno brže, a vi ćete imati ručak bez dugog čekanja.

Lakše varenje i manje nadimanja

Još jedna velika prednost ovog trika je što soda bikarbona pomaže u razgradnji složenih šećera koji često izazivaju gasove i nadimanje.

Zbog toga pasulj postaje lakši za stomak, što je posebno važno ako ga spremate za decu ili starije članove porodice.

Dodatni savet: kašika ulja protiv pene

Ako želite da izbegnete ono neprijatno kipljenje i penu koja često “beži” iz lonca, postoji još jedan jednostavan trik: Dodajte kašiku ulja čim pasulj počne da vri. Tako će šporet ostati čist, a kuvanje mirno i bez stresa.

VIDEO; Receot za paprikaš od belog pasulja