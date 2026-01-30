Za sijamske bliznakinje svi misle da su AI generisane

Valerija i Kamila iz Majamija, obe sa 25 godina, smatraju se najlepšim sijamskim bliznakinjama na društvenim mrežama. Njihov Instagram profil prati više od 230.000 ljudi, a fanovi ih često obasipaju komplimentima, pa čak i bračnim ponudama. Ipak, mnogi posumnjaju u njihovu autentičnost - sestre deluju toliko savršeno da neki veruju da su zapravo proizvod veštačke inteligencije.

"Dve glave, jedan vajb", piše u opisu njihovog profila, što jasno ukazuje na to da se radi o sijamskim bliznakinjama. Iako o njima ne postoje detaljniji podaci na internetu, u Q&A ćaskanju sa fanovima sestre su otkrile nekoliko pojedinosti iz svog života.

Život spojen, ali različite

Valerija i Kamila su rođene pre 25 godina i žive na Floridi. Iako su prošle nekoliko neuspešnih operacija, ne mogu biti razdvojene jer dele jedno telo povezano kičmenom moždinom. Privatni život je, zbog toga, komplikovan - devojke moraju da dele partnera, što često izaziva nesuglasice jer svaka ima svoj ukus.

Garderoba im je odvojena, dok šminku dele, a obe imaju po dva telefona, dva pasoša i dve vozačke dozvole. Bave se računovodstvom, ali primaju jednu platu. Redovno idu u teretanu, a svoju figuru održavaju uz međusobnu inspiraciju, ali i povremene rasprave.

"Prinuđene smo na timski rad", šaljivo objašnjavaju.

Sumnja u autentičnost

Ipak, mnogi posumnjaju da su Valerija i Kamila zapravo digitalna kreacija. Fotografije i snimci deluju gotovo previše savršeno, sa simetričnim crtama lica i neprirodnom teksturom kože, što stručnjaci za digitalne medije smatraju znakom AI obrade.

"Nema smisla čak ni raspravljati o tome, očigledno su generisane", "Kao da su izašle iz serije "Američka horor priča", neki su od komentara. Mnogi IT i digitalni stručnjaci ističu da nepravilnosti u proporcijama i obrađenim fotografijama ukazuju na to da sestre možda nisu stvarne osobe.

Monetizacija virtuelne popularnosti

Eksperti za digitalne prevare objašnjavaju da ovakvi projekti mogu biti isplativi, jer kreatori koriste emotivnu povezanost pratilaca za monetizaciju. Granica između stvarnog i virtuelnog sveta danas je toliko tanka da mnogi lako poveruju u iluziju, ne proveravajući njenu autentičnost. Ako je i slučaj Valerije i Kamile takav, ne bi bio prvi ni poslednji u eri digitalnih zvezda.

A šta vi kažete na ovo?

Anketa Da li mislite da su Valerija i Kamila stvarne ili su produkt veštačke inteligencije? Ne, to je AI (veštačka inteligencija) 85.45% Stvarne su, ali se fotošopiraju 14.55%

