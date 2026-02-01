Slušaj vest

U vremenu kada se ženama i dalje meri svaki centimetar tela i svaka odluka, pravila se menjaju gotovo sezonski. Jednog dana si "previše mršava", sledećeg "previše obla", pa "previše sređena", pa "previše prirodna". Uvek postoji neko "ali" koje pokvari kompliment.

Kod Hanter to "ali" zvuči posebno apsurdno. "Lepa si, ali si previše jaka."

Ova mlada dizačica tegova, na TikToku poznata kao "Mišićava mama", poslednjih dana postala je viralna jer je javno odgovorila muškarcima koji joj, kako kaže, redovno govore da je "prelepa", ali da "ne vole mišićave devojke" i da zbog toga ne bi bili s njom.

Mišićeva mama Foto: Printscreen/Tiktok/hunlynfit

"Kažu da sam lepa, ali ne bi izlazili sa mnom"

Hanter godinama trenira i gradi telo kakvo se retko viđa čak i među muškarcima u teretani. Definisani mišići, snaga i stav postali su njen zaštitni znak, ali i, paradoksalno, prepreka u dejtingu.

U jednom TikTok snimku odlučila je da na te komentare odgovori bez objašnjavanja i bez pravdanja. Najpre pravi lažno tužan izraz lica i rukama formira srce, kao da joj je nečija opaska slomila srce, a zatim to srce teatralno "pocepa" i pokaže srednji prst kameri. U opisu je kratko napisala:

- Kao da me je baš briga.

Mišićeva mama Foto: Printscreen/Tiktok/hunlynfit

Snimak je pregledan više od 4,5 miliona puta, a ona je pratiocima objasnila šta se zapravo krije iza tog gesta.

- Kažu mi da sam lepa, ali da ne vole mišićave devojke. Uvek to zvuči kao kompliment, a u stvari znači da me ne bi nikad pozvali na dejt, ispričala je.

Drugim rečima, sviđaš mi se, samo budi slabija verzija sebe.

"Nije problem u meni, nego u njima"

U komentarima su se brzo javile žene sa sličnim iskustvima, ali i oni koji su direktno rekli ono što mnogi misle, da problem nema veze s njenim izgledom, već s tuđom nesigurnošću.

Jedna devojka je napisala:

- Moj bivši mi nije dozvoljavao da treniram jer nije hteo da budem veća od njega. To je sve nesigurnost i lenjost, a drugi su dodali: "Samo ne žele devojku koja je jača od njih" i "Njihova muškost je krhka."

Hanter je i ranije umela da uzvrati bez zadrške. Kada joj je jedan muškarac poručio: "Fit žena je privlačna, ali ne želim da bude toliko fit da imam osećaj kao da sam u krevetu sa muškarcem", odgovorila mu je jednostavno:

- Bićeš jak kao ja jednog dana, ne brini.

Bez drame, bez izvinjavanja, bez potrebe da se uklopi u tuđa očekivanja.

U kulturi koja ženama stalno poručuje da budu manje, tiše i "ženstvenije", Hanter radi suprotno. Jača je nego ikad i očigledno joj nije problem ako je to nekome previše. Jer problem, kako izgleda, nikada nije bio u njenim mišićima, već u tuđem egu.

