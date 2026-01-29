Slušaj vest

Jedna posetiteljka teretane uspela je da zbuni i šokira hiljade ljudi na društvenim mrežama, nakon što je objavila snimak sa treninga zbog kog su mnogi u prvi mah pomislili da je – potpuno gola od struka nadole.

Fitnes entuzijastkinja Šruti podelila je na Instagramu video na kojem radi čučnjeve u delu teretane sa tegovima. Iako je njena forma bila besprekorna, pažnju publike nije privukao trening, već helanke u boji kože koje su stvorile snažnu optičku varku.

Pogledajte u galeriji kako izgledaju ove "čudne" helanke:

1/6 Vidi galeriju Žena u teretani nosi helanke u boji kože koje izgledaju kao da nema pantalone Foto: printscreen/instagram/fit_with_shruti8

Optička iluzija koja je zbunila sve

Šruti je helanke u „nude“ nijansi kombinovala sa crnom majicom, steznicima za kolena i jaknom vezanom oko struka. Međutim, u trenutku kada je jaknu skinula kako bi nastavila sa vežbama, komentari su bukvalno eksplodirali.

Boja helanki bila je toliko slična boji kože da su mnogi pomislili da je influenserka zaboravila pantalone pre nego što je krenula u teretanu.

„Mislio sam da nema pantalone“

Foto: printscreen/instagram/fit_with_shruti8

Iako se Šruti uopšte nije osvrnula na svoj stajling, već je snimak objavila uz heštegove poput „#gymmotivation“ i „#fitnessgirl“, korisnici društvenih mreža nisu propustili priliku da iznesu svoje mišljenje.

„Mislio sam da nisi obukla pantalone!“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Ako si želela pažnju – dobila si je, ali ne na dobar način.“

„Ozbiljno sam pomislio da je gola“, „Postoje komadi garderobe koji bi trebalo da budu zabranjeni“, „Ko god ti je prodao ove helanke – ne voli te“, samo su neki od komentara.

Bilo je i onih duhovitijih: „Ako odeš do toaleta, skineš pantalone i vratiš se da treniraš – niko neće primetiti razliku“, dok je jedan korisnik poručio: „Nikad u životu ne kupujem ovu boju.“

Nije prvi put da nosi helanke u boji kože

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da Šruti nosi helanke u boji kože. Ako je suditi po njenom Instagram profilu, reč je o komadu garderobe koji često bira za treninge, a u njenoj kolekciji nalazi se čak i šorts u istoj nijansi, koji ostavlja gotovo identičan efekat.

Video: Trik: Uvijanje kose uz pomoć helanki