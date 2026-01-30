Slušaj vest

Italijanska fokača postala je veoma popularna širom sveta. Jednostavno se pravi, a lako se može kombinovati uz druga jela. Potrebno vam je nekoliko osnovnih sastojaka i možete doneti dašak Italije u svoj dom. Donosimo vam recept koji mogu isprobati čak i početnici u kuhinji.

Sastojci:

500g brašna

325ml vode

g suvog kvasca

dve kafene kašike šećera

dve kafene kašike soli

tri supene kašike maslinovog ulja

čeri paradajz

praziluk

bosiljak

morska so

Italijanska fokača Foto: Jacek Nowak / Alamy / Profimedia

Priprema:

Sjedinite suvi kvasac, šećer i vodu. Nakon deset minuta, dodajte brašno, so i maslinovo ulje, te mesite sve sastojke oko deset minuta. Ostavite testo da naraste – za to će vam biti potrebno oko sat vremena. Nakon toga, testo rasporedite na pleh. Na vrh stavite maslinovo ulje i morsku so, a prstima napravite rupice u testu.

Fokaču dekorišite čeri paradajzom, prazilukom i bosiljkom, a to učinite na način da kao rezultat dobijete dekoraciju u obliku trešnjica. Hleb pecite oko 20 ili 25 minuta u rerni koju ste prethodno zagrejali na 220 stepeni. Fokaču možete da dekorišete na bezbroj načina – a to je jedan od glavnih razloga zbog kojih obožavamo ovu italijansku vrstu hleba.