Ovako se pravi italijanska fokača: Proverite u čemu je tajna jela koje je oduševilo svet
Italijanska fokača postala je veoma popularna širom sveta. Jednostavno se pravi, a lako se može kombinovati uz druga jela. Potrebno vam je nekoliko osnovnih sastojaka i možete doneti dašak Italije u svoj dom. Donosimo vam recept koji mogu isprobati čak i početnici u kuhinji.
Sastojci:
500g brašna
325ml vode
g suvog kvasca
dve kafene kašike šećera
dve kafene kašike soli
tri supene kašike maslinovog ulja
čeri paradajz
praziluk
bosiljak
morska so
Priprema:
Sjedinite suvi kvasac, šećer i vodu. Nakon deset minuta, dodajte brašno, so i maslinovo ulje, te mesite sve sastojke oko deset minuta. Ostavite testo da naraste – za to će vam biti potrebno oko sat vremena. Nakon toga, testo rasporedite na pleh. Na vrh stavite maslinovo ulje i morsku so, a prstima napravite rupice u testu.
Fokaču dekorišite čeri paradajzom, prazilukom i bosiljkom, a to učinite na način da kao rezultat dobijete dekoraciju u obliku trešnjica. Hleb pecite oko 20 ili 25 minuta u rerni koju ste prethodno zagrejali na 220 stepeni. Fokaču možete da dekorišete na bezbroj načina – a to je jedan od glavnih razloga zbog kojih obožavamo ovu italijansku vrstu hleba.