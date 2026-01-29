Slušaj vest

Jedna "tradicionalna supruga", kako sebe naziva, podelila je kako izgleda njen svakodnevni život, objašnjavajući zašto se svesno suprotstavlja savremenim trendovima, ostaje kod kuće dok njen suprug radi i zašto veruje da bi mnoge žene bile srećnije kada bi izabrale isti put.

Džejn Robinson (26) opisuje sebe kao tradicionalnu suprugu što podrazumeva život zasnovan na tradicionalnim rodnim ulogama. Kaže da joj je ovakav stil života oduvek bio blizak, jer je odrastala posmatrajući roditelje koji su živeli na sličan način.

Džejn Elizabet Foto: janeaelizabeth/instagram

„Kada smo se venčali, uloge su bile jasne“

Nakon što se pre dve godine udala, Džejn je postala domaćica, dok se njen suprug Ostin (23) zaposlio puno radno vreme i preuzeo finansijsku odgovornost za domaćinstvo.

„Oduvek sam verovala u Boga i, biblijski gledano, smatram da je žena stvorena da bude negovateljka, srce doma, dok je muškarac tu da štiti i obezbeđuje“, rekla je Džejn za What’s the Jam.

„Kada smo se venčali, imali smo iste ideje o našim ulogama, pa sam prirodno postala supruga koja ostaje kod kuće, a on radi i plaća sve. Ja sam uredila naš dom, kuvam i čistim, dok se on brine o svemu što dolazi spolja.

Planovi za decu bez škole i vrtića

Džejn kaže da planira da i majčinstvu pristupi van ustaljenih normi.

„Uskoro ću imati decu i biću blagoslovena time što ću moći da budem mama koja ostaje kod kuće“, istakla je.

„Moj muž i ja ćemo se potpuno posvetiti deci i sami ih odgajati, umesto da to rade škole ili vrtići. Mislim da je to izuzetno važno.“

Kako izgleda njen dan

Veći deo Džejninih dana trenutno se odvija kod kuće — pranje sudova, kupovina namirnica, kuvanje, šetnja psa i čišćenje, kako bi dom uvek izgledao „sređeno“.

Neki dani uključuju pečenje kiselog hleba i deserata, dok su drugi rezervisani za treninge, saunu i meditaciju.

„Moji dani su stvarno mirni i fleksibilni“, kaže ova domaćica koja živi u Nešvilu, u saveznoj državi Tenesi.

„Volim tu slobodu i to što raspolažem svojim vremenom. Ipak, jedva čekam da postanem mama i da mi dani budu ispunjeniji.“

Džejn ističe da je ovaj način života njen svesni izbor.

„Izabrala sam ovaj stil života jer verujem da je to moja uloga i mesto gde najviše mogu da napredujem“, objašnjava.

„Cenim to što ne radim za nekog drugog i nemam klasičan posao od devet do pet. Više uživam u vremenu provedenom sa mužem i u našem zajedničkom životu.“

Bez planova za posao u budućnosti

Iako je ranije četiri godine vodila školu manekenstva, Džejn nema nameru da se vraća poslu.

„Ovakav život jača naš odnos sa Bogom, međusobno, a uskoro i sa našom decom. Umesto da oboje radimo, jurimo obaveze i živimo pod stresom, mi smo blagosloveni što možemo ovako da živimo. Iskreno, preporučujem ovaj stil života svima koji imaju mogućnost za to.

„Mislim da bi većina žena bila srećnija na ovaj način", zaključuje Džejn.