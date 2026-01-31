Slušaj vest

Influenserka Aja Tanjali, koju na TikToku prati oko šest miliona ljudi, izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama izjavom da bi žene koje su u vezama sa bogatim i uspešnim muškarcima trebalo da tolerišu prevaru. U snimku koji se brzo proširio internetom, Tanjali je iznela stav da muškarci, prema njenom mišljenju, varaju „oduvek“ i da su žene u ranijim generacijama to prihvatale bez osvete i raskida.

Sporne tvrdnje koje su zapalile mreže

"Ne bih htela nikoga da uvredim, ali kako su, navodno, rekli akademici - kad bi ih muškarac prevario, one bi to zadržale za sebe", rekla je Aja Tanjali u videu koji je samo na mreži X imao više od pola miliona pregleda.

Ona je potom nastavila tvrdnjom da muškarac, kada jednom stekne bogatstvo i društveni status, gotovo sigurno prevari partnerku, te da žena u takvoj vezi mora to da prihvati.

"Kao žena, trebalo bi to da zadržiš za sebe", poručila je, dodajući da veruje kako muškarci imaju urođenu sklonost ka neverstvu i da se to ne može sprečiti. Video je zaključila stavom da to što ste u vezi ili zvaničan par ne znači da partner neće tražiti druge.

Podeljene reakcije javnosti

Snimci njenog obraćanja brzo su se proširili društvenim mrežama, a veliki broj korisnika kritikovao je njene stavove, ocenjujući da ona normalizuje nezdrave odnose. Mnogi su istakli da njene reči zvuče kao opravdavanje prevare. Pojedini korisnici su ismevali njenu mladost i navodno neiskustvo, dok su drugi naglašavali da su samopoštovanje, poverenje i lojalnost važniji od novca i slave.

Ipak, bilo je i onih koji su stali u njenu odbranu, uz tvrdnje da moć i bogatstvo često otežavaju održavanje monogamnih veza i da neki ljudi svesno pristaju na takve odnose.

Lična iskustva i širi kontekst rasprave

Rasprava se dodatno rasplamsala podsećanjem na njenu raniju vezu sa popularnim strimerom Jang Dabom, koja se završila međusobnim optužbama za prevaru. Govoreći o svojim stavovima, Tanjali je pomenula i sopstvena iskustva.

Tema očekivanja u vezama česta je na društvenim mrežama, gde korisnici brzo reaguju na izjave iz prenosa uživo i viralne snimke. Neki komentatori smatraju da ovakve rasprave, naročito među mlađom publikom, utiču na promenu pogleda na partnerske odnose i pitanja moći unutar veze. Aja Tanjali se za sada nije javno oglasila povodom brojnih kritika koje su usledile nakon njenih izjava.

