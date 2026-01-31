"Žene, prihvatite da će vas bogati partner prevariti" Influenserka šokirala izjavom, na mrežama je razapeli
Influenserka Aja Tanjali, koju na TikToku prati oko šest miliona ljudi, izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama izjavom da bi žene koje su u vezama sa bogatim i uspešnim muškarcima trebalo da tolerišu prevaru. U snimku koji se brzo proširio internetom, Tanjali je iznela stav da muškarci, prema njenom mišljenju, varaju „oduvek“ i da su žene u ranijim generacijama to prihvatale bez osvete i raskida.
Sporne tvrdnje koje su zapalile mreže
"Ne bih htela nikoga da uvredim, ali kako su, navodno, rekli akademici - kad bi ih muškarac prevario, one bi to zadržale za sebe", rekla je Aja Tanjali u videu koji je samo na mreži X imao više od pola miliona pregleda.
Ona je potom nastavila tvrdnjom da muškarac, kada jednom stekne bogatstvo i društveni status, gotovo sigurno prevari partnerku, te da žena u takvoj vezi mora to da prihvati.
"Kao žena, trebalo bi to da zadržiš za sebe", poručila je, dodajući da veruje kako muškarci imaju urođenu sklonost ka neverstvu i da se to ne može sprečiti. Video je zaključila stavom da to što ste u vezi ili zvaničan par ne znači da partner neće tražiti druge.
Podeljene reakcije javnosti
Snimci njenog obraćanja brzo su se proširili društvenim mrežama, a veliki broj korisnika kritikovao je njene stavove, ocenjujući da ona normalizuje nezdrave odnose. Mnogi su istakli da njene reči zvuče kao opravdavanje prevare. Pojedini korisnici su ismevali njenu mladost i navodno neiskustvo, dok su drugi naglašavali da su samopoštovanje, poverenje i lojalnost važniji od novca i slave.
Ipak, bilo je i onih koji su stali u njenu odbranu, uz tvrdnje da moć i bogatstvo često otežavaju održavanje monogamnih veza i da neki ljudi svesno pristaju na takve odnose.
Lična iskustva i širi kontekst rasprave
Rasprava se dodatno rasplamsala podsećanjem na njenu raniju vezu sa popularnim strimerom Jang Dabom, koja se završila međusobnim optužbama za prevaru. Govoreći o svojim stavovima, Tanjali je pomenula i sopstvena iskustva.
Tema očekivanja u vezama česta je na društvenim mrežama, gde korisnici brzo reaguju na izjave iz prenosa uživo i viralne snimke. Neki komentatori smatraju da ovakve rasprave, naročito među mlađom publikom, utiču na promenu pogleda na partnerske odnose i pitanja moći unutar veze. Aja Tanjali se za sada nije javno oglasila povodom brojnih kritika koje su usledile nakon njenih izjava.
(Kurir.rs/Index)
