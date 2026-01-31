Slušaj vest

Napeti odnosi sa svekrvama česta su tema porodičnih priča, ali situacija jedne žene otišla je mnogo dalje od uobičajenih nesuglasica. Njena ispovest, poslata u rubriku za savete, izazvala je burne reakcije čitalaca jer uključuje sumnju na namerno izazivanje zdravstvenih problema tokom porodičnih okupljanja. Portal Bored Panda je preneo priču koja je postala viralna.

Početak sumnji

Žena je opisala dugogodišnje loše odnose sa svekrvom koja, kako kaže, otvoreno pokazuje netrpeljivost kad su nasamo. Problem je bio i u tome što joj suprug nije verovao. Uprkos napetostima, par je i dalje redovno dolazio na porodična okupljanja, otprilike jednom mesečno.

S vremenom je počela da primećuje zabrinjavajući obrazac. Nakon svakog obroka u kući svekrve dobila bi jaku dijareju, dok njen suprug nije imao nikakvih tegoba. Zbog ponavljanja simptoma posumnjala je da joj neko nešto dodaje u hranu ili piće. Situacija joj je postala toliko neprijatna da je razmišljala o nošenju zaštitnog donjeg veša za odrasle kako bi izbegla nezgode na putu kući.

Foto: Shutterstock

Saveti koji su izazvali uzbunu

U odgovoru na njeno pismo savetnica je naglasila da je jednako zabrinjavajuće to što joj suprug ne veruje, kao i sama mogućnost da joj neko namerno nanosi štetu. Predložila joj je da ozbiljno razgovara sa suprugom i jasno mu kaže da strahuje za svoje zdravlje. Spomenuta je i mogućnost da je reč o psihološkoj reakciji na stres ili o sastojku hrane koji joj jednostavno ne odgovara.

Ipak, iznesena je i ozbiljnija pretpostavka - da bi svekrva zaista mogla da pokušava da joj naudi. Predložen je i svojevrsni test: zameniti tanjire sa suprugom i videti hoće li biti reakcije.

Svekrva drži dete dok priča sa snajkom Foto: Guido Koppes / Alamy / Profimedia

Uskršnja večera donela preokret

Nekoliko meseci kasnije žena se ponovo javila s novostima. Odlučila je da sprovede sopstveni test, ali bez suprugovog znanja, jer joj ionako nije verovao.

Na uskršnjem okupljanju večera je bila poslužena svečano, s unapred određenim mestima. Ispred svakog tanjira nalazile su se posudice s umakom od rena i bokalčići s mesnim umakom. Iskoristivši trenutak nepažnje, zamenila je posudice između svog mesta i suprugovog.

Kad su se vratili kući, dogodilo se nešto što je, prema njenim rečima, prominilo sve. Suprug je dobio tešku dijareju, dok njoj nije bilo ništa. Sledeće jutro priznala mu je šta je uradila. Njegova reakcija, međutim, nije bila šok zbog moguće majčine krivice, nego bes prema supruzi - optužio ju je da je pokušala da ga otruje.

Foto: Shutterstock

Tada je, kako kaže, shvatila da je sve vreme znao ili barem slutio šta se događa. Spakovala je stvari, otišla iz kuće i angažovala advokata za razvod.

Reakcije

U komentarima su se nizale burne reakcije. Jedan čitalac napisao da ovo nije samo bračni problem, nego potencijalno krivično delo. Smatra da je trebalo da žena prikupi dokaze, na primer da sačuva uzorak hrane, i obrati se policiji.

Drugi su, pak, verovali da suprug možda ipak nije znao šta se događa. Po njihovom mišljenju, moguće je da je pomislio kako ga je supruga namerno otrovala kako bi dokazala svoju sumnju i tako ga okrenula protiv njegove majke, za koju on veruje da je potpuno nevina.

Foto: Shutterstock

Bez obzira na to, mnogi su istakli da je žena donela ispravnu odluku odlaskom iz takvog odnosa. Neki su komentarisali kako ih iznenađuje koliko muškaraca u sukobima stavlja majku ispred supruge.

Bilo je i vrlo emotivnih poruka podrške. Pojedini čitaoci su napisali da im je laknulo što je uspela da ode iz, kako su ga opisali, disfunkcionalnog i potencijalno opasnog okruženja. Drugi su izrazili nevericu i užas zbog cele situacije, ali i sumnju da bi uopšte bilo moguće dokazati trovanje bez konkretnih uzoraka ili priznanja.

Neki su otvoreno pisali da se nadaju kako će se slučaj završiti krivičnim prijavama, dok su drugi ostali zapanjeni idejom da bi neko mogao da ostane u braku s osobom koja je spremna da zanemari takvu opasnost.

Foto: Scott Griessel / Panthermedia / Profimedia

Zašto su odnosi sa svekrvama često teški

Ovakve priče, koliko god zvučale ekstremno, dotiču temu koja je mnogima poznata. Istraživanja pokazuju da su sukobi sa svekrvama češći nego sa sopstvenim majkama. I same majke češće prijavljuju probleme sa snajama nego sa svojim ćerkama.

Psihološkinja Teri Apter sa Univerziteta Kembridž utvrdila je da 60 odsto udatih žena smatra da im je odnos sa svekrvom dugoročno donosio nesreću i stres. Dve trećine snaja navodi i da je majka njihovog partnera pokazivala ljubomorno i posesivno ponašanje prema sinu.

Naučnici nude i moguće objašnjenje. Autori jedne studije navode da bi u pozadini napetosti mogao da stoji takozvani genetski sukob - podsvesna sklonost davanju prednosti svojoj krvnoj lozi. Takva dinamika može da dovede do neslaganja oko brige, ulaganja i raspodele resursa unutar porodice.

Ilustracija Foto: Ted Foxx / Alamy / Alamy / Profimedia

Šta uraditi u toksičnim porodičnim odnosima

Stručnjaci savetuju otvoren, ali smiren razgovor s partnerom. Podrška supružnika pritom je ključna, iako takvi razgovori mogu biti osetljivi jer uključuju kritiku njegove porodice. Važno je imati realna očekivanja jer se teške osobe retko potpuno promene - svaki mali pomak treba smatrati uspehom.

U međuvremenu je važno brinuti se o svom mentalnom zdravlju i postaviti jasne granice. Odnos sa svekrvom ne bi smio da ugrozi brak ni ličnu dobrobit. Takođe, korisno je ne shvatati sve lično - moguće je da problem nije u nama, već u dugogodišnjim obrascima ponašanja druge strane.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Svekrva o odnosu sa sinom i snajom