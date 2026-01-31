Slušaj vest

Ponekad najveća pretnja digitalnoj privatnosti ne dolazi od nepoznatih hakera, nego od ljudi iz našeg najbližeg okruženja. Partner, član porodice ili kolega mogao bi da ima pristup vašim WhatsApp porukama preko svog uređaja, a da vi to uopšte ne primetite. Srećom, postoji jednostavan način da to proverite i sprečite.

Kako funkcioniše povezivanje uređaja

Problem je u WhatsApp-ovoj funkciji "Povezani uređaji" (Linked Devices), koja omogućuje korišćenje istog naloga na računaru, tabletu, pa čak i na dodatnom telefonu. Ta opcija je zamišljena kao praktična, ali se može zloupotrebiti ako neko dobije kratki fizički pristup vašem telefonu.

Osobi je ponekad dovoljno minut ili dva da u podešavanjima poveže novi uređaj skeniranjem QR koda. Može čak da pokuša da izbriše obaveštenje o povezivanju, ali uređaj i dalje ostaje vidljiv na listi povezanih uređaja, što znači da trag ipak postoji.

Provera traje manje od minut

Sve možete proveriti vrlo brzo. U WhatsAppu otvorite "Podešavanja", zatim "Povezani uređaji" i pregledajte spisak.

Ako vidite uređaj koji ne prepoznajete ili ako sami nikada niste povezivali računar ili drugi uređaj, odmah se odjavite sa svih sumnjivih veza.

Stručnjak za bezbednost Džejk Mur iz ESET-a upozorava da povezivanje uređaja omogućuje pristup porukama na drugom uređaju, ali istovremeno ostavlja jasan trag u podešavanjima. Zato savetuje da korisnici spisak povezanih uređaja proveravaju redovno, čak i kada nemaju sumnje.

Dodatna zaštita i oprez

U ređim slučajevima moguće je i ozbiljnije praćenje, na primer putem špijunskog softvera (spyware). Ako primetite neobično ponašanje telefona ili sumnjive aplikacije, najbolje je zatražiti pomoć stručnjaka ili napraviti bezbednosnu proveru uređaja.

Dodatni oprez preporučuje se i kod deljenja iCloud naloga ili bezbednosnih kopija, jer pristup njima može omogućiti uvid u podatke.

WhatsApp takođe nudi opciju "Zaključani razgovori" (Locked Chats), koja omogućuje dodatnu zaštitu najosetljivijih razgovora lozinkom i čuvanje u zasebnoj mapi.

Zašto je rizik postao veći

Uputstva o ovoj metodi proširila su se i društvenim mrežama poput TikToka, što povećava mogućnost zloupotrebe. Zato je redovna provera povezanih uređaja postala ključna navika za bezbednost.

WhatsApp i sam savetuje korisnicima da povremeno pregledaju povezane uređaje na svom nalogu. Neaktivni uređaji mogu automatski da se odjave nakon dužeg perioda, ali ako neko ima stalan pristup vašem telefonu, može ponovo da ih poveže.

Znakovi da nešto nije u redu

Osobe koje pokušavaju da špijuniraju nisu potpuno nevidljive. Ako neko otvori poruku na povezanom uređaju, ona može da se prikaže kao pročitana i na glavnom telefonu, što može biti prvi znak da nešto nije u redu.

Potvrde o čitanju mogu da se isključe, ali to podešavanje ne važi za grupne razgovore.

Važno je i znati da se prilikom povezivanja novog uređaja obično ne sinhronizuje cela istorija razgovora, nego samo novije poruke, što je često dovoljno da naruši privatnost.

