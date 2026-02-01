Slušaj vest

Žena je pronašla stari dnevnik i ostala zatečena kad je shvatila da jedan zapis star više od 40 godina ima neobičnu podudarnost s njenom ćerkom. Dok je čistila pre selidbe, Susi Milvit naišla je na dnevnik iz 1984, a jedan datum posebno joj je zapao za oko.

Pronalazak u ormarima

Susi Milvit (55) iz Virdžinije čistila je ormare i pronašla kutiju punu starih fotografija, čestitki i dnevnika. Odlučila je da na trenutak zastane i priseti se prošlosti. Rekla je da joj je čitanje dnevnika iz sedmog razreda, koji je vodila od kraja 1983. do sredine 1984, bilo "smešno i pomalo neprijatno". Većina zapisa vrtela se oko tinejdžerskih drama i simpatija.

Zapis koji ju je naježio

Stranica s datumom 28. februar 1984. odmah joj je zapala za oko.

"Morala sam to da pročitam nekoliko puta jer nisam mogla da verujem", rekla je Milvit. "Odmah sam to fotografisala i poslala deci u porodični grupni čet. Ipak, morala sam da im prepišem šta piše jer deca više ne čitaju rukopis."

U dnevniku je tog dana zapisala da je u školi bilo zabavno, a zatim dodala: "Danas je nekome rođendan, ali ne mogu da se setim kome." U tom trenutku to joj nije značilo ništa posebno, ali kasnije ju je zateklo jer je 28. februar datum kada je 2001. rodila ćerku Moli.

"Naježila sam se i malo sam se uplašila zbog spominjanja datuma i rođendana kog tada nisam mogla da se setim, a danas znam da je to rođendan moje ćerke", ispričala je.

Još uvek ne zna na koga je tada mislila, ali podudarnost joj je neverovatna. Niko drugi u porodici nema rođendan tog dana.

Neočekivana popularnost na TikToku

Ovo otkriće podelila je u videu na TikToku uz pitanje: "Koje su šanse?" Snimak se za nekoliko dana proširio i skupio više od 4,4 miliona pregleda i više od 571.000 lajkova. Dnevnički zapis star više od 40 godina iznenadio je i njenu ćerku Moli, koja se, kaže, takođe naježila kad je čula za njega.

Sumnje i kritike

Reakcija je bilo na hiljade. Mnogi su bili oduševljeni slučajnošću, ali deo ljudi sumnjao je u autentičnost zapisa. Neki su pitali zašto je taj unos napisan hemijskom olovkom dok su druge stranice ispisane običnom olovkom, a drugi su tvrdili da rukopis nije isti. Milvit je očekivala poneki neprijatan komentar, ali nije mislila da će morati da odgovara tolikom broju skeptika.

"Iskreno, bila sam spremna na komentare o svom rukopisu ili pravopisu, ali nisam mislila da će se dovoditi u pitanje autentičnost. Bilo je zabavno čitati komentare i znati da ljudi troše vreme na tako detaljnu analizu. Volela bih da sam toliko kreativna, a da je zapis lažan, sigurno bih popravila gramatiku", rekla je. "Nikad nisam očekivala da će moj dnevnik iz sedmog razreda postati hit na TikToku, ali tako je ispalo. Nadam se da će svako u životu dobiti neki svoj mali znak."

