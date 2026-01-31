Slušaj vest

U svetu u kom dominiraju mladi influenseri, isfiltrirana stvarnost i prolazni trendovi, jedna 95-godišnja baka iz Konektikata uspela je da postane globalni fenomen.

Njeno ime je Lilijan Droniak, ali njenih gotovo 15 miliona pratilaca na TikToku poznaje je jednostavno kao Baka Droniak. Svojim britkim humorom, beskompromisnim savetima i neverovatnom životnom energijom, srušila je sve stereotipe o starosti i postala, kako sama kaže, "omiljena internet baka".

Njen put do zvezdanog statusa nije bio planiran. Pre nego što je postala viralna senzacija, Lilijan je živela miran život, radeći u fabrici i posvećujući se porodici.

U školi je, kako kaže, bila tiha i povučena, i nikada nije ni sanjala da će u devedesetim postati komičarka koju obožavaju milioni širom sveta.

Sve se promenilo zahvaljujući njenom unuku Kevinu Droniaku, koji je prvi prepoznao njen talenat za zabavljanje. Počeli su da snimaju zajedničke videe za Jutjub još 2012. godine, ali prava eksplozija popularnosti dogodila se kada ju je Kevin nagovorio da otvori profil na TikToku.

Pravila za sahranu koja su osvojila svet

Iako je njen profil prepun modnih saveta, osvrta na dejtove i duhovitih životnih lekcija, jedan video ju je lansirao u stratosferu internet slave. Reč je o kratkom isečku u kom navodi tri jednostavna pravila za sopstvenu sahranu. Video, koji je do danas pregledan desetinama miliona puta, postao je kultni primer njenog crnog humora.

"Možete da plačete, ali ne previše. Nemojte od sebe da pravite budalu", prvo je pravilo koje je postavila svojim budućim ožalošćenima. Treće pravilo nalaže da nakon ceremonije svi moraju da se napiju u njenu čast.

Ipak, najviše pažnje privuklo je drugo pravilo:"Berta nije pozvana. Ne puštajte je unutra". Internet je nedeljama brujao o misterioznoj Berti, a Lilijan je kasnije u videu objašnjenja otkrila da je reč o stvarnoj osobi, bivšoj prijateljici, koja je "pokušavala da razgovara s njenim mužem i kopirala sve što bi ona obukla".

Otvorenim razgovorom o smrti, temi koja je u društvu često tabu, Droniak je pokazala da se i najtežim životnim pitanjima može pristupiti s dozom lakoće.

"Šalim se na račun smrti jer će se dogoditi svima nama, koliko god to bilo strašno. Možemo onda barem i da se smejemo tome", izjavila je u jednom intervjuu.

Više od humora: Zašto milioni obožavaju baku s TikToka?

Popularnost Lilijan Droniak i drugih starijih influensera, takozvanih "grenfluensera", leži u nečemu mnogo dubljem od samog humora. Stručnjaci poput gerontološkinje Lejklin Ajhenberger objašnjavaju da ove internet deke i bake ispunjavaju važnu emocionalnu ulogu u životima mlađih generacija.

Za mnoge koji su izgubili svoje bake i deke ili nemaju blizak odnos s njima, Lilijan pruža osećaj utehe, povezanosti i nostalgije.

"Povezujemo se s internet bakama jer se osećamo kao da ih već poznajemo", ističe Asami Robledo Alen Jamamoto iz projekta Abuelas.

U svetu savršeno uređenih i često neautentičnih profila na društvenim mrežama, Lilijan Droniak nudi nešto što je postalo retkost: sirovu iskrenost. Njena mudrost, autoritet i humor deluju stvarno jer to i jesu. Ona ne glumi, ne pokušava da se uklopi u trendove, već ih sama stvara.

Slay, moda i saveti za dejtove

Njen sadržaj je raznolik, ali uvek prožet prepoznatljivim stilom. Često deli videe u kojima se sprema za izlazak, ponosno se nazivajući "modnim modelom" i pokazujući svoje odevne kombinacije.

Njena uzrečica "Slay" postala je zaštitni znak, a saveti o vezama i samopouzdanju, poput onih da "ne dozvolite hejterima da vas unište", rezonuju s publikom svih uzrasta.

O njenoj relevantnosti svedoče i saradnje s velikim modnim i tehnološkim brendovima.

