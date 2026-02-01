Slušaj vest

Ovaj recept za šnenokle je onaj klasičan, kako su ga nekada pravile naše bake, od pet osnovnih sastojaka. Jednostavno se pravi, a ključni korak u pripremi jeste da se belanca dobro ulupaju.

Sastojci:

1 l mleka

5 jaja

7 kašika šećera

2 kašike brašna

1 kesica vanilin šećera

Priprema:

Razlupajte jaja, pa odvojite belanca od žumanaca. Belanca umutite mikserom u čvrst sneg, a žumanca ostavite sa strane.

U šerpu sa debljim dnom sipajte mleko, pa uključite ringlu na srednju jačinu. Kad mleko počne da kuva, smanjite jačinu ringle, supenom kašikom vadite knedlice od belanaca i na kratko ih prokuvajte u mleku. Vadite ih rešetkastom kašikom u posude u koje ćete kasnije sipati krem.

U žumanca dodajte šećer, brašno, malo mleka i vanilin šećer, pa sve dobro sjedinite tako da nema grudvica. Ovu smesu sipajte u mleko koje već stoji na ringli i kuvajte na tihoj vatri dok ne dobijete malo gušći krem. Žuti krem prelijte preko knedlica od belanaca i ostavite da se poslastica dobro ohladi.