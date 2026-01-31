Slušaj vest

Nataša Kraun, devojka poreklom iz Srbije, potrošila je više od 100.000 dolara kako bi postigla ono što opisuje kao „najveću zadnjicu na svetu“. Svojom pojavom izaziva veliku pažnju gde god da se pojavi. Ona je dala pravo bogatstvo da bi postigla ovakav izgled.

U nedavnoj epizodi emisije Hooked on the Look za Truly, koja prati fizičke transformacije, Nataša je iskreno govorila o svom putu ka oblikovanju tela iz snova. Visoka 1,85 metara i opisujući sebe kao „Amazonku“, priznala je da je prvi put poželela superveliku zadnjicu sa samo 17 godina.

Kako izgleda Nataša pogledajte u galeriji:

1/6 Vidi galeriju Nataša Kraun iz Srbije je zavisna od estetskih operacija Foto: truly/youtube

Od atletske tinejdžerke do „boginje sa oblinama“

Tri godine kasnije, Nataša je započela svoju kozmetičku transformaciju, prelazeći „od atletske tinejdžerke do zavodljive boginje sa oblinama“. Do danas je potrošila više od 150.000 dolara i podvrgla se pet Brazilskih podizanja zadnjice (BBL).

BBL je bolna procedura u kojoj se masno tkivo uzima sa stomaka, bokova, donjeg dela leđa ili butina i prenosi u zadnjicu, stvarajući figuru peščanog sata i veću zadnjicu.

Iako atraktivna, procedura je skupa i izuzetno rizična, u nekim slučajevima čak smrtonosna. Ipak, Nataša kaže da nema nameru da stane:

Foto: Printscreen/Instagram

„Kada sam imala 17 godina, videla sam devojku sa stvarno velikom zadnjicom i bila sam oduševljena. Dodala sam 45 kilograma svojoj zadnjici. Volim velike obline. Sve mora biti veliko. Volim operacije i nastaviću. Želim da moja zadnjica dostigne više od 250 cm.“

Nataša Kraun pre operacija Foto: truly/youtube

Još kozmetičkih zahvata i potpuna sigurnost

Pored pet BBL operacija, Nataša je imala i ugradnju silikona u grudi, botoks i filere. Ipak, tvrdi da je potpuno smirena po pitanju potencijalnih zdravstvenih posledica:

„Nemam nikakvih briga za svoje zdravlje.“

Reakcije javnosti i realni izazovi

Govoreći o tome kako ljudi reaguju na njen izgled, Nataša priznaje:

„Moj oblik tela plaši muškarce. Kada sam napolju, ljudi me bulje. Na internetu ljudi mogu biti okrutni, ali to me ne pogađa.“

Ipak, priznaje i svakodnevne izazove života sa tolikom zadnjicom:

„Postoje teškoće – kada letim, potrebna su mi dva sedišta. U restoranima stalno udaram u ljude.“