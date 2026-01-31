Slušaj vest

Pejdž ima 29 godina, njen partner skoro duplo više i bogat je. Svoju ljubavni priču objavila je na društvenim mrežama i privukla veliku pažnju javnosti ,a sada otkriva kada je odlučila da "pruži šansu" muškarcima koji su skoro duplo stariji od nje.

Pejdz Foto: TiTok

Njen sadašnji partner je 55-godišnji stomatolog i preduzetnik, zaprosio ju je samo pet meseci nakon što su se upoznali. Danas žive zajedno u njegovoj vili u Dalasu, u Teksasu. Pejdž, koja je poznata na TikToku, redovno deli scene iz njihove luksuzne svakodnevice.

U jednom od svojih TikTok snimaka, Pejdž je otkrila kada je odlučila da više ne izlazi sa svojim vršnjacima. Naime, sve se desilo dok je sa jednom momkom pripremala venčanje i saznala da je vara.

"Kad sam sumnjala da me moj verenik vara, uradila sam mali test i on ga nije prošao. Tada sam odlučila da više nikada ne izlazim sa muškarcima mlađim od 50", poručila je u snimku.

Pejdž insistira da nije ali ne krije da uživa u privilegijama koje joj sadašnji, bogati verenik pruža: luksuzna garderoba, Louboutin štikle, Rolex sat, vožnja u Rolls-Royceu, poziranje u vili.

Pejdž je verena za duplo starijeg doktora Foto: TikTok

- Ne shvatam sebe preozbiljno. Sigurna sam u našu vezu, pa mi negativni komentari ne znače. Ako neko želi da me zove sponzorušom, rado ću objasniti koliko je tužno što misli da je to uvreda, kaže ona, a Hajmi dodaje:

- Ne razmišljam mnogo o naših 26 godina razlike. Mi funkcionišemo isto.

Kaže da mu žene njegove generacije često ne prijaju, jer su "ukopane u svoje navike", dok je on otvoren za nova viđenja.