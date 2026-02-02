Slušaj vest

Kačamak je tradicionalno seosko jelo od kukuruznog brašna i doručak je koji će uvek obradovati naše stomake. Vruć kačamak i sir, ima li šta lepše? Donosimo vam jednostavan recept za ovo starinsko jelo koje mnogima budi najlepše uspomene iz detinjstva.

Sastojci:

1 l vode
2-3 kašičice soli
300 gr belog kukuruznog brašna
sir u kriškama

Priprema:
Sipati litar vode u šerpu i staviti na najjaču temperaturu. Kada voda provri dodajte so i smanjite vatru. Sipajte brašno uz nprekidno mešanje drvenom kašikom. Kačamak kuvajte dok kačamak ne bude dovoljno gust. Gotov je kada primetite da drvena kašika ostavlja trag na dnu šerpe. Servirajte kačamak uz narendani sir ili sa celim kriškama.

Ne propustiteŽenaDomaće šnenokle po starinskom receptu: Poslastica gotova za samo nekoliko minuta
snenokle-profimedia0748313742.jpg
ŽenaOvako se pravi italijanska fokača: Proverite u čemu je tajna jela koje je oduševilo svet
Italijanska fokača
ŽenaJednostavan, a ukusan ručak gotov za pola sata: Najlepši recept za pastu sa piletinom i parmezanom
Alfredo pasta u tanjiru za pastu na stolu
ŽenaLepinje mekane kao duša: Bakin recept sa kojim nema greške, uz kajmak su san snova!
profimedia0427006849.jpg

SRPSKE DOMAĆICE OTKRILE TAJNU NAJUKUSNIJEG KAČAMAKA! U selu Ježevica kod Čačka održan sedmi Sabor kačamaka Izvor: Kurir televizija