Kačamak je tradicionalno seosko jelo od kukuruznog brašna i doručak je koji će uvek obradovati naše stomake. Vruć kačamak i sir, ima li šta lepše? Donosimo vam jednostavan recept za ovo starinsko jelo koje mnogima budi najlepše uspomene iz detinjstva.

Priprema:

Sipati litar vode u šerpu i staviti na najjaču temperaturu. Kada voda provri dodajte so i smanjite vatru. Sipajte brašno uz nprekidno mešanje drvenom kašikom. Kačamak kuvajte dok kačamak ne bude dovoljno gust. Gotov je kada primetite da drvena kašika ostavlja trag na dnu šerpe. Servirajte kačamak uz narendani sir ili sa celim kriškama.