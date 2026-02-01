Slušaj vest

Dvadesetpetogodišnja Džulijeta otvoreno je ispričala zašto se udala za muškarca koji je čak 15 godina stariji od njenog oca. Iako ih deli neverovatnih 43 godine razlike, ona i Čarli (68) danas su srećnom u braku.

Njihova neobična ljubavna priča počela je 2023. godine u hodnicima jednog hotela u La Faldi, gradiću smeštenom u planinama Sijeras de Kordoba u Argentini.

Screenshot 2026-02-01 211113.png
Foto: julietaoviedo/instagram

U to vreme Džulijeta je prodavala prstenje i narukvice penzionerima koji su dolazili da uživaju u planinskom pejzažu, kada joj je pažnju privukao muškarac sa kačketom i tamnim naočarima.

„Mislila sam da je koordinator grupe. Čim sam ga videla, zapao mi je za oko. Oduvek su me privlačili stariji muškarci, ali on je imao nešto drugačije. Pomislila sam: ‘On je u mom dometu’“, priznala je Džulijeta za argentinski portal TN (Todo Noticias).

Screenshot 2026-02-01 211029.png
Foto: julietaoviedo/instagram

Ni Čarli nije ostao ravnodušan. Bivši menadžer nuklearne elektrane prišao joj je na tezgi sa nakitom, glumeći kupca, samo kako bi produžio razgovor, a zatim je pozvao na sastanak.

„Razgovarali smo tri sata bez prestanka“, prisetila se Džulijeta dodajući da ju je potpuno „očarao“.

Prvi poljubac pao je ispred Matične službe u La Faldi, a sudbina se poigrala, baš na tom mestu su se dve godine kasnije i venčali.

„Dve godine kasnije, venčali smo se upravo tu“, rekao je Čarli.

Nakon što se vratio kući u Villa Allende, par je počeo intenzivno da se dopisuje, a ubrzo su i zvanično započeli vezu. Danas, uprkos komentarima i razlici u godinama, tvrde da žive svoju ljubav bez kajanja.

devojka.jpg
Screenshot 2025-12-10 205617.png
shutterstock-1349132975.jpg
asdasd.jpg

