Sarma je jedno od najpoznatijih i najvoljenijih tradicionalnih srpskih jela. Bez nje je teško zamisliti prazničnu trpezu. Iako se recepti prenose s kolena na koleno, jedno pitanje i dalje deli domaćice: da li se meso za sarmu dinsta pre uvijanja ili ne? Poznati kuvarMilan Stojanović konačno je dao jasan odgovor i otkrio kako se priprema sarma.

Da li se meso za sarmu dinsta?

Prema rečima kuvara Milana Stojanovića, meso za sarmu se tradicionalno ne dinsta pre uvijanja. „Mešano mleveno meso koje se koristi za sarmu ne bi trebalo da se prži ili dinsta pre kuvanja“, istakao je kuvar u jednoj emisiji.

U originalnom, starinskom receptu, meso se koristi sirovo, jer se tokom dugog, sporog kuvanja potpuno termički obradi i upije aromu kupusa i začina. Ipak, danas mnoge domaćice blago prodinstaju meso iz straha da ne ostane sirovo. Kuvar objašnjava da to nije potrebno, ali nije ni greška, samo menja ukus sarme.

Kako dobiti najukusniju sarmu?

Ako želite sočnu i mekanu sarmu, važno je obratiti pažnju na nekoliko detalja:

- koristite mešano mleveno meso (junetina i svinjetina)

- nemojte preterivati s pirinčem

- sarma se uvek kuva na tihoj vatri

- što se duže krčka ukus je bolji

Najčešće greške pri pravljenju sarme

1. Kupus je preslan

Ako je kiseli kupus previše slan, listove jednostavno isperite hladnom vodom pre punjenja.

2. Listovi su previše tvrdi

Tvrde listove kratko obarite u ključaloj vodi, a debele žile sastružite nožem kako bi se lakše savijali.

3. Pogrešna količina pirinča

- Sa previše pirinča sarma je suva

- Sa premalo pirinča fil se raspada i curi

- Idealna količina je umerena, da pirinač upije sokove, ali ne preuzme jelo.

4. Kuvanje na jakoj vatri

Sarma se kuva polako i strpljivo. Jaka vatra može da je raspadne i pokvari teksturu. Ako želite pravu domaću sarmu, meso ne morate dinstati. Tajna je u sporom kuvanju, dobrom kupusu i pravilnom balansu sastojaka. Tradicionalni način i dalje daje najbolji rezultat.

