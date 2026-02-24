Da li ste znali?

Da li ste znali?

Da li je supa iz kesice zdrava

Slušaj vest

Većina kesica supe sadrži veštačke pojačivače ukusa kao što je mononatrijum-glutamat (MSG), razne arome i konzervanse, kao i velike količine soli. Upravo ti dodaci daju intenzivan ukus i dugi rok trajanja, ali nutritivno takav obrok nije bogat, često uopšte nema vlakana, vitamina ni minerala koje biste dobili iz svežeg povrća.

Nutricionistička analiza pokazuje da je u nekim kesicama čak velika količina testenine od belog brašna, dok povrća i mesa praktično nema – povrće se najčešće navodi u minimalnoj količini, a meso je prisutno uglavnom kao ekstrakt u tragovima.

Zbog ovakvog sastava, redovno konzumiranje instant supa može doprineti prevelikom unosu natrijuma, što se povezuje sa povišenim krvnim pritiskom i drugim zdravstvenim problemima. Transmasti i industrijski aditivi u ovakvoj hrani mogu povećati rizik od hroničnih tegoba ako ih jedete često.

Obogatite je povrćem Foto: Shutterstock

To ne znači da su instant supe potpuno zabranjene. Umeren unos, posebno ako ste u žurbi ili bolesni, neće nužno biti štetan. Ključ je u svesti šta unosite i kako poboljšati obrok. Dodavanje svežeg povrća, integralne testenine ili pirinča može značajno poboljšati nutritivnu vrednost.

Ako imate vremena, pravi domaći bujon ili supa napravljena od svežih sastojaka uvek je zdravija alternativa jer obezbeđuje prave vitamine, minerale i zdrave masti koje instant verzija obično nema.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Kako se prave pilav i domaća supa