Kuhinjski sunđerodavno nije samo alat za pranje sudova. Sve češće se koristi kao praktično kućno pomagalo za rešavanje sitnih, ali upornih problema. Jedan od takvih trikova vezan je za zamrzivač, mesto gde se višak vlage s vremenom pretvara u led i domaćicama donosi nepotrebnu gnjavažu.

Običan sunđer za sudove može pomoći da se smanji led u zamrzivaču i produži vreme između odmrzavanja. Saznajte kako ovaj jednostavan trik funkcioniše i zašto ga sve više ljudi koristi.

Problem viška vlage u zamrzivaču

U zamrzivaču se stalno stvara kondenzacija. Ona nastaje zbog razlike u temperaturi, čestog otvaranja vrata i namirnica koje se čuvaju bez ambalaže. Ta vlaga se postepeno pretvara u naslage leda, zbog kojih uređaj radi slabije, troši više energije i mora češće da se odmrzava.

Zamrzivač Foto: Profimedia

Običan kuhinjski sunđer može da upije vlagu zahvaljujući svojoj poroznoj strukturi. Ako stavite po jedan suv sunđer u svaku fioku zamrzivača, on će početi da skuplja višak kondenzata. Zamrzivač će raditi kao i inače, ali će nivo vlage unutra biti primetno manji.

Mala navika donosi veliku razliku

Kada je vlage manje, led se sporije stvara, zidovi i posude duže ostaju čisti, a potreba za odmrzavanjem zamrzivača se značajno smanjuje. Sunđer ne utiče na hranu i ne ometa cirkulaciju vazduha. Važno je samo da povremeno proverite njegovo stanje i zamenite ga kada se natopi.

Ovaj trik ne zahteva nikakva posebna sredstva ni veštine. Dovoljan je jedan sunđer da poboljša mikroklimu u zamrzivaču i učini njegovo korišćenje jednostavnijim i praktičnijim. Ponekad se upravo najjednostavnija rešenja pokažu kao najefikasnija.

(Kurir.rs/Žena)

