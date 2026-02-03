Slušaj vest

Omiljeni italijanski desert, čini nazvi doslovno znači "razveseli me", ili "podigni me", savršen je za svaku priliku i još nismo sreli nekog ko je uspeo da mu kaže "ne". Znate već da može da se posluži i u čaši, a ovog puta predstavljamo vam – nešto između!

Tiramisu kafa, glamurozan način da sebe ili svoje goste počastite nečim prefinjenim i neobičnim. Priprema je više nego laka, samo treba da sledite recept.

Od sastojaka, potrebni su vam espreso ili turska kafa, kakao prah, mleko, šećer, ekstrakt vanile, maskarpone, slatka pavlaka za šlag, šećer u prahu i naravno – piškote.

Napravite jednu šoljicu espreso kafe (ili malo jače turske) po svakoj porciji, odnosno šolji koju nameravate da poslužite. Dodajte i malo kakaa.

Zagrejte mleko, prebacite ga u drugu šoljicu, sipajte šećer i ekstrakt vanile (pola kašičice), pa uz pomoć ručne mutilice mutite dok se ne napravi pena. Prelijte penu preko kafe.

Napravite kremu od maskarponea mešajući ga u zasebnoj činiji sa pavlakom (u razmeri 1/1), i šećer u prahu (po kašičica za svaku šoljicu). To takođe možete da učinite uz pomoć mutilice.

Dodajte smesu preko kafe i pene, pa na vrh pospite malo kakao praha, baš kao što biste to napravili s kolačem. Po želji ukrasite jednom piškotom. Tiramisu kafa, sjajan topli napitak za ove hladne dane!

