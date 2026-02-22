Slušaj vest

Bivša frizerka po imenu Ejmi je izazvala pravu buru na TikTok-u kada je otkrila da kosu zapravo treba šamponirati dva puta pri svakom pranju kako bi bila temeljno čista i zdravija. U snimku koji je objavila na svom profilu pokazala je kako kosu prati kao profesionalac.

Prema njenim rečima, prvi nanos šampona služi da ukloni prljavštinu, masnoću i ostatke proizvoda, dok drugi nanos zaista čisti vlasište.

- Temeljno navlažite kosu, rasporedite šampon po dlanovima i ravnomerno ga nanesite na vlasište. Vrhovima prstiju nežno masirajte vlasište, ne zaboravite liniju kose i potiljak. Isperite i ponovite - objašnjava Ejmi.

Tokom drugog pranja savetuje se da se fokusira isključivo na vlasište, dok se pena lagano provlači kroz dužinu kose, bez grubog trljanja vrhova.

Posle drugog ispiranja dolazi red na regenerator, ali i tu postoji pravilo:

- Regenerator nanesite samo na vrhove, izbegavajte koren. Ostavite ga minut ili dva, a ako možete da izdržite, završite ispiranjem hladnijom vodom - dodaje Ejmi.

Reakcije publike bile su iznenađujuće. Mnogi su priznali da nikada ranije nisu čuli za ovu metodu, iako frizerke upravo tako peru kosu u salonima.

"Da, ovo radim i na poslu. Većina klijenata gotovo zaspi, jer je pranje kose na ovaj način i veoma opuštajuće", napisala je jedna korisnica.Druga je dodala: "Ja to radim! Svaki put kosa je savršeno čista i mekana".

Ako primetite da vam se kosa brzo masti ili nikada nije dovoljno čista posle običnog pranja, možda je rešenje upravo ponoviti šamponiranje - dva puta pri svakom pranju.

VIDEO: Šampon za suvo pranje kose: