Roditelji danas pokušavaju da pronađu balans izmeđusavremenog sveta i detinjstva kakvo su sami imali.

Telefoni, tableti i ekrani postali su deo svakodnevice, i teško ih je potpuno izbaciti. Ali pitanje koje mnoge muči ostaje isto:

Koliko je previše?

Jedna učiteljica je na društvenim mrežamapodelila zapažanje koje je izazvalo veliku raspravu - tvrdi da u učionici često može da prepozna koja deca provode previše vremena uz ekrane, čak i kada roditelji to ne pominju.

Prema njenim rečima, deca koja manje vremena provode uz telefone često deluju sigurnije u razgovoru.

Takvi učenici:

- lakše započinju komunikaciju sa vršnjacima
- prirodnije razgovaraju sa odraslima
- imaju bogatiji rečnik
- ne ustručavaju se da postave pitanje ili zatraže pomoć

Učiteljica smatra da se to razvija kroz svakodnevne razgovore kod kuće, a ne kroz stalnu stimulaciju ekrana.

Đaci i učiteljica u učionici
Deca koja manje koriste telefon, sigurniji su tokom razgovora Foto: Shutterstock

Drugi znak: odnos prema čitanju

Još jedna stvar koja joj je, kaže, upadljiva jeste ljubav prema knjigama.

Deca koja nisu stalno na uređajima češće biraju čitanje čak i kada imaju druge opcije.

Dok neka deca beže od knjige čim mogu, druga u čitanju pronalaze prirodan način da ispune vreme, što se kasnije vidi i u jeziku, mašti i koncentraciji.

Treći detalj: internet fraze i mimovi

Učiteljica primećuje i zanimljivu razliku u govoru.

Deca koja provode mnogo vremena na internetu često koriste:

- mrežni žargon
- fraze iz video-klipova
- izraze koje “pokupe” sa TikToka ili YouTube-a

Dok deca koja su manje izložena ekranima češće govore jednostavnije, primerenije uzrastu, bez potrebe da ubacuju trendovske rečenice koje ni ne razumeju do kraja.

shutterstock_1739417216.jpg
Deca koja koriste telefon imaju manje pažnje Foto: Shutterstock

Šta deca žele da budu kada porastu?

U školama se često postavlja pitanje: "Šta želiš da budeš kad porasteš?"

Učiteljica kaže da je primetila obrazac:

Deca koja su više uz ekrane češće sanjaju da postanu jutjuberi, strimeri ili influenseri, dok druga deca češće pominju zanimanja poput:

- lekara
- veterinara
- medicinske sestre
- učitelja
Naravno, ovo nije pravilo, ali je zanimljiv pokazatelj koliko digitalni sadržaj oblikuje dečje ambicije.

Raspon pažnje: najveći izazov u učionici
Možda najvažniji deo njenog zapažanja odnosi se na pažnju.

Deca koja manje koriste ekrane često mogu duže da se fokusiraju na jedan zadatak.

Dok kod druge dece učiteljica primećuje:

- vrpoljenje
- stalno dodirivanje predmeta
- potrebu za pokretom
- brzo gubljenje koncentracije

Ona pretpostavlja da su navikla na stalno skrolovanje i brze promene sadržaja, pa im je teže da ostanu u mirnijem ritmu školskog rada.

shutterstock-2183363749.jpg
Učiteljica Foto: Shutterstock

Roditelji podeljeni: korisno upozorenje ili preterivanje?

Njene izjave izazvale su brojne reakcije.

Neki roditelji su smatrali da nastavnici ne bi trebalo da donose zaključke bez uvida u porodične okolnosti.

Drugi su se složili, priznajući da su i sami primetili promene u ponašanju deteta kada se ekran koristi previše često.

Jedna majka je napisala da su tableti kod njih dozvoljeni samo tokom putovanja - i da je razlika u ponašanju ogromna.

Ekrani nisu problem sami po sebi, već mera

I sama učiteljica naglašava da tehnologija može biti korisna, ali ključ je u vremenu, sadržaju i granicama.

Detinjstvo se danas ne može zamisliti bez ekrana, ali se i dalje može sačuvati ono najvažnije:

razgovor, knjige, igra, dosada koja rađa kreativnost i prisustvo roditelja.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

