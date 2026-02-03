Slušaj vest

Kada temperature padnu, čak i kratak izlazak napolje brzo postaje test strpljenja. Hladna stopala čine šetnje, put do posla ili odlazak u bar neprijatnim. Upravo zbog toga, često se zimi pojavljuju brojni "trikovi" ili saveti koji obećavaju brzo rešenje, a ponekad su i iznenađujuće kreativni. Međutim, nisu svi od njih delotvorni, plus, ponekad je rešenje bliže nego što mislimo - i već ga imamo kod kuće.

Jednostavan a praktičan trik

Naime, postoji jedan jednostavan, gotovo zaboravljen domaći trik koji može biti iznenađujuće efikasan tokom zime, pružajući toplinu bez ugrožavanja udobnosti. Radi se o metodu koji potiče iz vremena pre high-tech materijala, a opet je izuzetno praktičan.

Dovoljno je komad čvrstog kartona precizno iseći i staviti ga ispod uloška u cipeli. Vazdušni sloj u kartonu deluje kao prirodna izolacija – zaustavlja hladnoću sa tla i zadržava toplotu u cipeli. Za razliku od folije, karton ne zadržava toplu vlagu, već ostaje prozračan. Ovaj trik nije koristan samo u cipelama – sličan princip koriste i baštovani sa kartonskim kutijama.

Tajna je u samoj strukturi kartona

Između slojeva zadržava se vazduh - a vazduh je jedan od najboljih izolatora toplote. Tako nastaje prirodna barijera između tabana i hladnog poda. Karton se pri hodanju lagano prilagođava obliku stopala, povećavajući udobnost.

Ako trenutno nemate valovitu kartonsku ploču, možete pokušati i sa starom kutijom od mleka kako bi vam stopala ostala topla.

Važno je obratiti pažnju i na čarape

Pored dodatne izolacije u cipelama, izuzetno je važno obratiti pažnju i na čarape.

Prema testovima, najtoplije su čarape od vune ili merino vune, jer zadržavaju vazduh i regulišu vlagu.

Takođe, cipele ne bi smele da stežu stopala. Suva stopala, redovno kretanje i prozračni materijali značajno smanjuju osećaj hladnoće – pod uslovom da ne postoji manjak vitamina B12, koji se takođe povezuje sa stalno hladnim stopalima

