Mleveno meso je jedna od onih namirnica od koje možete da napravite bukvalno sve, od ćevapa i pljeskavica, preko ćufti, do faširanih šnicli.

Mnoge domaćice imaju svoje male tajne, neko dodaje krompir, neko skrob, neko čak i komadić putera. A soda bikarbona je već poznat kuvarski trik. Međutim, postoji još jedan sastojak koji već imate u kuhinji, a koji može da napravi ogromnu razliku.

Šećer - neočekivani trik za savršeno mleveno meso

Na prvi pogled zvuči čudno, ali u praksi radi fantastično. Kada se doda u mleveno meso u maloj količini, šećer ne pravi jelo slatkim, već:

- izbalansira ukuse

- ublažava preteranu slanoću ili kiselost

- doprinosi boljoj aromi

- pomaže da se tokom pečenja napravi lepša, zlatnija korica

- Zato ćevapi, ćufte ili faširane šnicle dobiju onaj poseban ukus, kao da su iz dobre roštiljnice.

Koliko šećera treba dodati?

Najvažnije pravilo je da ne preterujte. Za odličan rezultat dovoljna je 1 ravna kašičica šećera na 1 kg mlevenog mesa. To je količina koja pojačava ukus i teksturu, a ne menja jelo u "slatko".

