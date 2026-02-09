Slušaj vest

Kupili ste limun sjajne i zdrave kore, mirisan i pun soka, a već posle nekoliko dana postao je tvrd i smežuran.

Ako vam je ovo poznato, dobra vest je da to lako možete sprečiti. Uz nekoliko jednostavnih pravila, limun može ostati svež, sočan i upotrebljiv duže od tri nedelje.

Limun ne podnosi krajnost, pa niti voli toplotu, ni suv vazduh. Njegov najveći neprijatelj je gubitak vlage kroz poroznu koru, zbog čega se brzo isušuje. S druge strane, previše vlage i loša cirkulacija vazduha stvaraju idealne uslove za stvaranje buđi. Prava tajna čuvanja limuna je ravnoteža, odnosno dovoljno vlage da ostane sočan, ali bez kondenzacije koja izaziva truljenje.

Kako da čuvate limun u frižideru

Frižider jeste najbolje mesto za limun, ali samo ako se koriste pravi trikovi. Nemojte ga prati unapred, jer prirodni sloj na kori štiti plod od isušivanja. Perite ga tek neposredno pre upotrebe. Najbolje je spakovati limun u zatvorenu posudu ili zip-kesu iz koje je istisnut višak vazduha, kako bi se stvorila stabilna mikroklima. Čuvajte ga u fioci za povrće, gde je temperatura najujednačenija. Na ovaj način limun će bez problema ostati svež tri do četiri nedelje.

I ovako će mnogo duže trajati

Ako vam je frižider pun ili čuvate veću količinu limuna, postoje i druge veoma efikasne metode. Jedna od najjednostavnijih je čuvanje u vodi. Stavite limun u staklenu posudu, potpuno prelijte hladnom vodom i držite u frižideru, uz menjanje vode na svaka dva dana. Ova metoda sprečava gubitak vlage i limun ostaje čvrst i sočan gotovo mesec dana.

Postoji i starinski trik koji se danas ponovo vraća u upotrebu. Kratko umakanje limuna u rastopljeni vosak ili parafin stvara tanak zaštitni sloj na kori koji sprečava isparavanje. Tako zaštićen može se čuvati u hladnoj i tamnoj prostoriji nekoliko nedelja, a vosak se lako uklanja pre upotrebe.

Kako da sačuvate presečeni limun

Polovina limuna gotovo uvek završi zaboravljena u frižideru i brzo se osuši. Da biste to izbegli, okrenite ga presečenom stranom nadole i prislonite na tanjirić sa malo šećera ili soli, u zavisnosti od toga kako ćete koristiti sok. Još bolja opcija je mali hermetički sud ili posebna posuda za limun, koja štiti presek od vazduha i zadržava svežinu.

Uz ove jednostavne navike, limunovi više neće biti namirnica koja se najbrže baca. Naprotiv, uvek će vas čekati sočni, aromatični i spremni za upotrebu, baš kada vam zatrebaju.

